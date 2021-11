Meelis Loit: 500 testi on korraldajatele väga suur väljakutse

Eesti vehklemisliidu juhatuse liige ja vehklemistreener Meelis Loit sõnas, et Tallinna Mõõga korraldamisel on parajalt suur väljakutse kõigi osaliste testimine koroonaviiruse suhtes.

"Peame järgima nii Eesti Vabariigi kui ka rahvusvahelise vehklemisföderatsiooni reegleid. See tähendab seda, et absoluutselt kõik: sportlased, treenerid, kohtunikud peavad tegema testi olemata sellest, kas nad on vaktsineeritud või mitte. See tähendab üle 500 testi ja see on korraldajatele väga suur väljakutse," lausus Loit ERR-ile.

Pealtvaatajad ja võistlejad on Kalevi Spordihallis eraldatud. "Nüüd on väga täpselt näha, kui palju pealtvaatajaid on," jätkas Loit. "Võin öelda ette, et piletimüük on läinud küllaltki hästi. Praegu veel on pileteid saada, aga kardan, et nii homme kui ülehomme jäävad nii mõnedki Kalevi Spordihalli ukse taha, kuna kohti lihtsalt enam ei ole.

Turniiri sportlikku taset peab ta väga kõrgeks. "Kohal on praktiliselt kogu maailma paremik, välja arvatud tugevatest riikidest Hiina. 246 vehklejat - see on küllaltki suur arv, kuigi mitte Tallinna Mõõga rekord. Üle hulga aja saab vehelda maailma karika etappi."

Kolm Eesti vehklejat jõudis edetabeli alusel põhiturniirile. Eelturniiril alustas 17 Eesti vehklejat, aga neist vaid Nelli Differt jätkab laupäeval. "Lootsime kindlasti rohkemat ja natuke vähe on üks seitsmeteistkümnest," möönis Loit.