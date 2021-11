Aigrol ei olnud MK-sarja avaetapil probleeme põhivõistlusele pääsemisega

Aigro hüppas 113,5 meetrit ja teenis 87,3 punkti, mis andis 71 hüppaja seas 29. koha. Kvalifikatsioonist sai edasi 50 paremat.

"Esimene start tehtud nüüd, eriline hüpe just ei olnud, väikesed tehnilised viperused tornis, aga suutsin ära kvalifitseeruda ja eks esimesel võistlusel ikka väikesed pinged on peal, ei tea kus omadega oled võrreldes teistega, aga kõik on positiivne," kommenteeris Aigro pressiteate vahendusel. "Hooaeg on pikk, hea algus on tehtud, kuid homme on uus päev!"

Kevin Maltsev hüppas 99,5 meetrit ja teenis 56,2 punkti ning piirdus 59. kohaga. Teiste seas jäi välja ka kahekordne MK-sarja üldvõitja Stefan Kraft (101 meetrit ja 67,2 punkti tõi 53. koha).

Kvalifikatsiooni kolm paremat olid poolakas Kamil Stoch (128,5 punkti), sloveen Anze Lanisek (118,1) ja austerlane Daniel Huber (116,4).

Põhivõistlused peetakse laupäeval ja pühapäeval.