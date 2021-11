Kevin De Bruyne andis positiivse koroonaproovi

30-aastane ründav poolkaitsja mängis viimati teisipäevases MM-valikmängus Walesiga, mis lõppes võõrsil 1:1 viigiga. Man City rivistuses jäävad kindlasti vahele laupäevane liigamäng Evertoniga ja järgmise nädala Meistrite liiga kohtumine Pariisi Saint-Germainiga.

"Kahjuks andis Kevin Belgias positiivse koroonaproovi," kommenteeris Man City peatreener Pep Guardiola ja lisas, et see tähendab jalgpallurile kümnepäevast karantiini.

"Me saime sellest teada kaks päeva tagasi, ta on nüüd siin. Unustage üldfüüsiline vorm ja hetkeseis, ta on positiivne ja peab nüüd taastuma. Peame olema ettevaatlikud, inimesed surevad koroonaviirusega. Ta on vaktsineeritud, nii et loodetavasti on kõik okei."

Lisaks De Bruynele on kohtumisest Evertoniga eemal teinegi poolkaitsja Jack Grealish.