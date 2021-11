Eesti kurlingunaiskond sihib EM-il kohta kaheksa seas

Eesti naiskond Liisa Turmanni juhtimisel mängib Euroopa meistrivõistluste tugevaimas A-divisjonis, kuhu kuulub Euroopa kümme tugevaimat naiskonda.

Kapten Turmann sõnas, et pinge on suur, sest kuigi kõik naiskonna liikmed on varem EM-il mänginud, on antud koosseisuga Eesti esindus Euroopa meistrivõistluste A-divisjonis esimest korda. "Meie eesmärgiks on jääda püsima A-divisjoni ehk jõuda kaheksa tugevaima hulka," kommenteeris Turmann.

Euroopa meistrivõistluste kaheksa paremat võistkonda pääsevad otse maailmameistrivõistlustele ehk esikaheksa koht tähendaks Eestile kohta 2022. aasta kurlingu MM-il. Ka B-divisjoni kukkumisel jääb Eesti naiskonnal võimalus püüda MM-i piletit järgmise aasta jaanuaris toimuval MM-i kvalifikatsioonil.



Eesti kurlingunaiskonna koosseisus mängivad Euroopa meistrivõistlustel kapten Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Heili Grossmann, Erika Tuvike ja Karoliine Kaare. Võistkonna treener on Derek Brown.

Naiste arvestuses võistlevad Euroopa meistritiitli eest Eesti, Tšehhi, Taani, Saksamaa, Itaalia, Venemaa, Šotimaa, Šveits, Rootsi ja Türgi. Eesti naiskonna esimeseks vastaseks on Saksamaa võistkond. Kohtumine algab laupäeval Eesti aja järgi kell 10.00.

Eesti kurlingumeeskond võistleb B-divisjonis. Meeskonna eesmärgiks on jõuda esimese kahe sekka, et tagada koht järgmisel EM-il tugevaimas A-divisjonis. Kahe parema hulka jõudmine tagaks Eestile koha MM-i kvalifikatsioonis jaanuaris.

Eesti meeskonnas, kus kõik mängijad teevad oma debüüdi EM-il, mängivad kapten Eduard Veltsman, Konstantin Dotsenko, Igor Dzendzeljuk, Janis Kiziridi ja Mihhail Vlassov. Meeskonna treenerid on Derek Brown ja Vladimir Jakovlev.

Eesti mehed mängivad B-divisjonis B-alagrupis, kus vastasteks on Valgevene, Belgia, Ungari, Läti, Leedu, Venemaa ja Hispaania. Eesti meeskonna esimeseks vastaseks on Hispaania esindus. Kohtumine algab laupäeval Eesti aja järgi kell 15.00.