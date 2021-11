Premium liigas paneb tabeli alumine nelik hooajale punkti

Vooru avavad reedel Viljandi JK Tulevik ja FC Kuressaare, kelle jaoks on tegu hooaja viimase kohtumisega. Kogu tänavuse liigahooaja vältel on nende meeskondade näol olnud tegemist väga põneva võistluspaariga, sest võiduni on kõigis kolmes kohtumises jõutud vaid üheväravalise eduga: kahel korral on peale jäänud Kuressaare ning korra Tulevik.

Ka tänane kohtumine tõotab tulla põnev, sest meeskondi lahutab liigatabelis vaid üks punkt ning selgitatakse, kes lõpetab hooaja seitsmendal ja kes kaheksandal real. Viljandi kunstmuruväljakul kõlab avavile kell 19, otsepilti vahendab Soccernet.ee. Mängu peakohtunik on Rasmus Maalinn, teda abistavad Aron Härsing ja Jaan Roos. Neljanda kohtunikuna on ametis Voiteh Karnatsevitš.

Tasavägiseks on kujunenud ka JK Narva Transi ja Nõmme Kalju FC omavahelised kohtumised ning vastamisi minnakse taas laupäeval, 20. novembril. Senisest kolmest kohtumisest on üheväravalise eduga saanud ühel korral võidu nii Trans kui ka Kalju ning augustis lepiti viimase veerandtunni väravatest 1:1 viiki. Kolme viimase kohtumise eel on Kalju 43 punktiga neljas ning vaatamata sellele, et kõrgemale ei ole neil enam võimalik tõusta, ei ole meeskonnal ka eksimisruumi, sest vahe viiendal kohal asuva Legioniga on vaid neli punkti. Transi jaoks on aga selge, et hooaeg lõpetatakse kuuendal kohal. Narva Kalev-Fama staadionil algab kohtumine kell 13, otsepilti vahendab Soccernet.ee. Mängu peakohtunik on Kevin Kaivoja, teda assisteerivad Riivo Stolts ja Dmitri Vinogradov. Neljas kohtunik on Denis Petrov.

Põnev kohtumine peetakse ka laupäeva teises pooles, kui Sportland Arenal lähevad kell 16 vastamisi Tallinna JK Legion ja Tallinna FC Flora. Omavahelistest kohtumistest on maksimaalsed 9 punkti kirja saanud Flora. Kui kaks esimest vastasseisu lõppesid nende kasuks napi 2:1 seisuga, siis viimati võeti koduväljakul kindel 5:1 võit. Mõlema meeskonna jaoks on mängus väga kaalukad punktid ning eksimisruumi ei ole, sest Legion ajab taga neljandat ning Flora liiga liidri kohta. Otsepildis saab kohtumisele kaasa elada Soccernet.ee vahendusel. Mängu peakohtunik on Roomer Tarajev, teda abistavad Egerd Pajustik ja Silver Sepp. Neljanda kohtunikuna on ametis Martti Pukk.

Pühapäevase mängupäeva avakohtumises panevad tänavusele hooajale punkti Tartu JK Tammeka ja Pärnu JK Vaprus. Mõlema meeskonna saatus on selge: Vaprus alustab uuel aastal hooaega esiliigas ning Tartu JK Tammekal tuleb oma koha säilitamiseks mängida üleminekumänge. Omavahelised kohtumised on sel hooajal kujunenud väga tasavägiseks: kahel korral on üheväravalise eduga võidupunktid kirja saanud Tammeka, kevadel mängisid meeskonnad välja aga 2:2 viigi.

Kohtumine Tartu Sepa jalgpallikeskuse kunstmuruväljakul algab kell 13.00, otsepilti vahendab Soccernet.ee. Mängu peakohtunik on Kristjan-Eric Lääne, teda assisteerivad Neeme Neemlaid ja Maikel Mikson. Mängu neljas kohtunik on Karl Koppel.

Mänguvoorule panevad punkti tabeli esikolmiku meeskonnad, kui vastamisi lähevad Tallinna FCI Levadia ja Paide Linnameeskond. Meeskondade omavahelistest kohtumisest on mõlemad ühel korral kirja saanud kindla võidu – kevadel võitis Paide 4:0 ning septembris Levadia 3:0, – ning nende kahe kohtumise vahel teenis Levadia võidupunktid napi 2:1 skooriga. Paide on sel hooajal endale kolmanda koha juba kindlustanud ning koha võrra kõrgemale tõusmismine on võimalik vaid juhul, kui Flora enam punkte ei korja.

Levadial ei ole seejuures viimastes kohtumistes mingit eksimisruumi, sest vahe tiitlikohale pretendeeriva Floraga on vaid neli punkti ning omavahel on meeskondadel varuks veel kaks kohtumist. Sportland Arenal kõlab avavile kell 15 ning kohtumisele saab telepildis kaasa elada ETV2 vahendusel. Mängu peakohtunik on Kristo Tohver, teda abistavad Silver Kõiv ja Sten Klaasen. Neljas kohtunik on Joonas Jaanovits.