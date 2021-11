NBA: Curry viskas viimasel veerandajal vastastest 12 punkti rohkem

Tasavägise avapoolaja järel hakkas külalismeeskond Warriors vahet suurendama kolmandal veerandajal ning võitis viimase perioodi koguni 36:8. Taas üheksa kaugviset tabanud Stephen Curry viskas võitjate kasuks 40 punkti, neist 20 viimasel veerandajal.

Idakonverentsi tipptiimide vastasseisus oli neljanda järjestikuse võidu teeninud Miami Heat neljapäeval 112:97 üle Washington Wizardsist. Jimmy Butler viskas võitjate kasuks 32 punkti, Washingtoni resultatiivseim oli 30 punkti visanud Bradley Beal.

35-aastane Rudy Gay tegi neljapäeval Utah Jazzi eest eduka debüüdi, kui viskas 119:103 võidumängus Toronto Raptorsi üle 18 minutiga 20 punkti, tabades sealjuures kuuest kaugviskest viis. 20 punkti kogunes ka Donovan Mitchelli kontole.

Philadelphia 76ers lõpetas viiemänguliseks veninud kaotuste seeria, alistades 103:89 Denver Nuggetsi. Tyrese Maxey viskas võitjate kasuks 22 ja Seth Curry 20 punkti, Denverile ei piisanud ka Nikola Jokici 30 punktist, kümnest lauapallist ja seitsmest korvisöödust.

Läänekonverentsi liidril Golden State'il on 13 võitu ja kaks kaotust, kümnemänguline võiduseeria on Phoenix Sunsi (11-3) tõstnud teiseks. Kolmas on Utah (10-5). Idas juhib Miami (11-5) sama saldoga Brooklyn Netsi ees, Chicago Bullsil ja Washingtonil on üks võit vähem.