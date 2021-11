Saalijalgpalli meistriliigas mängivad esikolmiku meeskonnad

Vooru esimesed mängud toimuvad reedel, 19. novembril. Kell 20 pannakse pall mängu Narva spordikeskuses, kus Narva United FC võõrustab FC Jõgeva Wolvesi. Kolme kohtumisega on Narva meeskond kirja saanud kuus punkti, mis annab tabelis neljanda koha. Uustulija Wolvesi jaoks on kõrgliigahooaeg alanud raskelt, kui seni punktiarvet avada ei ole õnnestunud.

Pool tundi hiljem, kell 20.30 saab avavile kohtumine Lähte spordihallis, kus Tartu Ravens Futsal võõrustab JK Kohilat. Ravens paikneb tabelis kuue punktiga viiendal kohal, Kohila hoiab kolme punktiga kaheksandat kohta. Meeskonnad kohtusid viimati mullu saaliliiga veerandfinaalis. Seal näitas kindlamat minekut Ravens, kui esimeses mängus võeti võit skooriga 9:2 ja teises kohtumises alistati vastased 6:3.

Laupäeval, 20. novembril saab kaasa elada kolmele vastasseisule. Kell 15 kohtuvad Sillamäe spordikompleksis Sillamäe Alexela ja Rummu Dünamo. Kolme vooru järel jäävad meeskonnad pigem tabeli tagumisse otsa, kui Dünamo hoiab kolme punktiga seitsmendat kohta ja Alexela on punktideta üheksandal positsioonil.

Rõuge Saunamaa võõrustab kell 17.00 Võru spordikompleksis Npm Silmet FC Sillamäe meeskonda. Silmet on senised kohtumised läbinud täiseduga, kui järjepanu on alistatud Narva United, Rummu Dünamo ja Jõgeva Wolves. Praegu hoiab Silmet liigatabelis väravate vahe tõttu teist positsiooni. Rõugel on kolme mänguga õnnestunud kirja saada üks võit ja kaks kaotust, mis annab kuuenda koha.

Vooru viimases mängus kohtuvad kell 18.30 Viimsi Kooli spordikompleksis liider Viimsi FC Smsraha ja kolmanda koha meeskond Tallinna FC Cosmos. Viimsi on senise hooaja jooksul vaid võite tunnistanud, kui tabeli tipus ollakse väravate vahega 31:7. Cosmos jääb liidrist maha kolme punktiga, kui kahe võidu kõrval on tulnud tunnistada Rummu Dünamo paremust.