Järjekordsel põlveoperatsioonil käinud Raieste mängupaus pikeneb

Hispaania korvpalliklubi Baskonia teatas neljapäeva õhtul, et Eesti koondise ääremängija Sander Raieste käis uuesti põlveoperatsioonil ja peab veel lisaks vähemalt kuuks ajaks platsilt eemale jääma.

"Sander Raieste on umbes kuu aega eemal pärast seda, kui ta pidi minema vasaku jala põlve osalisele meniski eemaldamise protseduurile," vahendab Korvpall24.geenius.ee Baskonia kodulehte. Klubi sõnul sooritas operatsiooni Dr Mikel Sanchez ja see kulges rahuldavalt.

22-aastane ja 204 cm pikkune Raieste on kogu senise hooaja olnud väljakult eemal suvel tema põlvele tehtud operatsioonist taastumise tõttu. Viimastel aegadel hakkasid Hispaanias liikuma jutud, et eestlane on vaikselt treeningutele naasmas.