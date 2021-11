TalTech ja Selver lähevad Lätti ning Leetu punkte püüdma

Heas hoos olev TalTech kohtub reedel, 19. novembril kell 19 SK Jekabpilsi Lušiga ning laupäeval, 20. novembril kell 18 Daugavpilsi Ülikooli/Ezerzemega.

Janis Sirelpuu juhendatav meeskond hoiab tabelis 12 punktiga kolmandat positsiooni, viiest mängust on võidetud neli. Jekabpils on ühe võidu ja kolme punktiga viies ja Daugavpils pole suutnud kolme mänguga võiduarvet avada.

Sirelpuu ütleb, et Lätti minnakse kuue punkti järele. "Kindlasti läheme maksimumi võtma, vähemaga ei saaks rahulduda meie seniste tulemuste pealt. Kuigi Jekabpils on kodusaalis kindlasti vastik vastane ja Daugavpilsi osas ei tea, millise koosseisuga nad täpselt tulevad. Lisaks reisime me mänguga samal päeval ja ei tea, kuidas see meestele mõjuda võib," sõnab Sirelpuu, kes on hooaja senise käiguga pigem rahul.

"Tabeliseisu ja tulemuste üle ei saa kurta. Pärnu ja Selveri vastu kolm punkti saada on loomulikult hea. Samas, nagu klassikud ütlevad, siis kunagi ei saa päris rahul olla ja alati saab paremini. On kohti, kus saame kõvasti juurde panna," lisab juhendaja.

Tallinna Selver mängib laupäeval kell 16 võõrsil Leedu esiklubiga Gargzdai Amber-Arlanga. Selver on tabelis teine, seitsmest mängust on võidetud viis ja punkte koos 15. Gargzdai on üheksa punktiga neljas.