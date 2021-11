Finaalturniiri lühima matši võitnud Zverev kohtub poolfinaalis Djokoviciga

Itaalias Torinos jätkuval ATP finaalturniiril on selgunud kolm poolfinalisti. Nelja parema seas lähevad vastamisi maailma esireket Novak Djokovic ja ATP tabeli kolmas mees Alexander Zverev.

Zverev alistas neljapäeval viimases alagrupivoorus poolaka Hubert Hurkaczi 6:2, 6:4 vaid tunni ja kahe minutiga, mis on tänavuse finaalturniiri seni lühimaks kohtumiseks.

Poolfinaalis läheb Saksamaa esinumber vastamisi maailma esireketi Novak Djokoviciga, kellega on sel hooajal kohtunud neli korda. Kolmel korral on peale jäänud serblane, küll sai Zverev Djokovicist jagu Tokyo olümpiamängude poolfinaalis.

"Olen tänavu tema vastu mänginud kõigil tähtsatel kõva kattega turniiridel," rääkis Zverev. "See on juba harjumuseks saamas. Arvan, et sellest tuleb põnev mäng."

Zverevi ees punase grupi võidu kindlustanud maailma teise reketi Daniil Medvedevi vastane selgub reedel Andrei Rubljovi ja Casper Ruudi vahelisest mängust.