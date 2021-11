Barcelonaga uue lepingu sõlminud Alves: vanus on vaid number

"Kõik, mida ma teen, on eesmärgiga pakkuda fännidele naudingut. Ma ei taha neid kunagi alt vedada," ütles Alves Barcelona pressikonverentsil.

Alves on Barcelonasse naasnud positiivsena ning on valmis meeskonda õigele teele suunama. "Asjade muutmine nõuab positiivset suhtumist. Peame otsima lahendusi, mitte probeeleme. Peame ühtseks meeskonnaks muutuma," sõnas ta.

"Vanus on vaid number. Minu soov ja võitlusvaim olla edukas on jäänud samaks. Mul võib praegu küll vähem juukseid olla, kuid mu soov on endiselt tugev. Ma tunnen Barcelona ajalugu ja tean, mida need värvid esindavad."

"Tahan anda oma panuse nii väljakul kui ka väljaspool seda," ütles Alves. "Olen sündinud võitma ja ma ei ole tulnud Barcelonasse lihtsalt aega veetma. Olen siin, et mängida ja oma koha eest võidelda. Ma ei sea endale väljakul mingeid piiranguid ja võin mängida igal pool," tõdes ta.

Kokku võitis Alves oma esimese Barcelona mänguaja jooksul 23 karikat, sealhulgas kolm FIFA jalgpalliklubide maailmameistrivõistust.