Ruud sai aastalõputurniiril esimese võidu

Üks tund ja 51 minutit kestnud mängus sai Ruud kirja kümme ässa ja 32 äralööki. Esimeses setis võitis aga Norrie viis geimi järjest.

"Esimene sett läks natuke liiga kiiresti ära. Arvan, et alustasin päris hästi, aga siis olid mul mõned geimipunktid, mis ma lihtsalt ära andsin," ütles Ruud pärast mängu. "Ma ei saanud alguses mängu käima ja tegin üsna palju vigu. Esimeses setis oli ta parem mängija. Mu serv päästis mulle täna mõned suured punktid. Nii võibki tennises kiire pööre toimuda, piisab paarist punktist."

Norrie, kes oli Torinos asendusliikmena, kutsuti asendama Stefanos Tsitsipast (ATP 4.), kes sai küünarnukivigastuse.

"Ärkasin täna üles ja olin Stefanosega mängimiseks valmis, teadmisega, et jään alla ja saan vabalt mängida. Siis aga kuulsin, et ta on väljas," rääkis Ruud. "Muidugi soovin talle kiiret paranemist, aga minu jaoks muutus kõik. Ma tundsin veel rohkem pinget, sest see oli minu jaoks võimalus saada esimene võit."

Reedel kohtub Ruud maailma viienda reketi Andrei Rubljoviga.

Vaatamata sellele, et Norrie kaotas, ütles ta, et talle meeldis turniiril võistlemise kogemus ja oli rahul oma esitusega Ruudi vastu. "Nautisin iga sekundit ja tundsin end treeningul hästi. Olin valmis mängima ja võistlema."

Norrie läheb reedeses viimases mängus vastamisi rohelise grupi võitja Novak Djokoviciga (ATP 1.). 26-aastane britt on mänginud küll Rafael Nadali (ATP 6.) ja Roger Federeriga (ATP 16.), kuid maailma esinumbriga pole ta kohtunud.

"Ma ei jõua ära oodata," ütles Norrie. "Ma pole kunagi varem Novakiga mänginud ega temaga koos harjutanud, seega on see minu jaoks esmakordne. Ootan põnevusega. See saab olema raske mäng, aga ma ootan seda põnevusega."