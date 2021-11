Surve alla sattunud Premier League'i boss lahkub ametist

"Viimased kaks hooaega Premier League'i juhtida on olnud privileeg - ajal, mil Inglismaa jalgpallivaim on olnud olulisem kui kunagi varem," teatas Hoffman liiga koduleheküljel.

"Nüüd olen otsustanud, et on õige aeg astuda kõrvale, et uus juhtkond saaks juhtida liigat läbi järgmise põneva ajajärgu."

Teade Hoffmani tagasiastumisest tuli pärast meedias levinud teateid, mille kohaselt ta oli klubide poolelt suure surve all, sest Saudi Araabia konsortsium omandas Newcastle Unitedi.