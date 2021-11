Lips siirdub mängima Itaalia esiliigasse

Tänavusel hooajal on 25-aastane Lips senise seitsme Paf Eesti-Läti ühisliiga mänguga kogunud keskmiselt 28,8 minutit, 14,4 punkti, 7,3 lauapalli, 3,1 resultatiivset söötu ja 1,9 vaheltlõiget, vahendab korvpall24.geenius.ee.

Kuigi Lipsu ametlik pressikonverents on planeeritud kolmapäeva õhtusse, on klubi kodulehte uurides võimalik leida, et eestlane tuuakse asendama vigastatud 203 cm pikkust ameeriklast Cameron Jacksonit, kelle keskmised näitajad enne traumat olid 24,5 minutit, 12 punkti ja 6,2 lauapalli.

Varasemalt ka Eesti keskmängija Arnold Miti koduklubiks olnud Chieti on kahes regioonis mängitavas Serie A2 liigas hetkel oma tabelipoolel kolme võidu ja nelja kaotusega võiduprotsendilt jagamas 6.-10. kohta.