OTSEBLOGI | Kontaveiti lahutab karjääri suurimast triumfist veel üks võit

Mängupäev algab Guadalajaras Eesti aja järgi kell 1 öösel, kui peetakse paarismängu finaal. Turniiril 8. asetatud Kontaveidi ja 6. paigutusega Muguruza finaalmatš algab kõige varem kell 3.30.

MÄNGU KÄIK:

Enne mängu:

Kontaveit teenis poolfinaalis enda hooaja 48. võidu, alistades kreeklanna Maria Sakkari (WTA 6.) 6:1, 3:6, 6:3. Võitude arvestuses jagab Eesti esinumber tänavu esikohta tuneeslanna Ons Jabeuriga.

Enda alagrupi läbis Kontaveit kahe võidu ja ühe kaotusega. Eestlanna võitis Teotihuacani nime kandva alagrupi, alistades esmalt 6:3, 6:4 tänavuse Prantsusmaa lahtiste võitja, tšehhitari Barbora Krejcikova (WTA 3.) ning olles seejärel kindlalt 6:4, 6:0 üle teisest tšehhitarist Karolina Pliškovast (WTA 5.). Viimases alagrupimängus pidi ta tunnistama kahekordse slämmivõitja Muguruza 6:4, 6:4 paremust.

Muguruza alustas alagrupifaasi kaotusega, jäädes ligi kaks ja pool tundi kestnud matšis 6:4, 2:6, 6:7 (6) alla Pliškovale, kuid teises mängus alistas veidi üle kahe tunni kestnud kohtumises 2:6, 6:3, 6:4 Krejcikova ning tagas seejärel Kontaveidi alistamisega koha poolfinaalis, kus oli 6:3, 6:3 parem enda kaasmaalannast Paula Badosast (WTA 10.).

25-aastane Kontaveit ja 28-aastane Muguruza on nüüd omavahel mänginud viiel korral ja Muguruza asus alagrupis saadud võidu järel mängudega 3:2 juhtima. Tänavu olid nad vastamisi ka kolm nädalat tagasi Moskva turniiri veerandfinaalis, kus Kontaveit võitis 48 minutiga 6:1, 6:1.

Muguruza mängib WTA finaalturniiril nelja-aastase vaheaja järel, tema senine parim tulemus oli poolfinaali jõudmine. Ta on alles teine hispaanlanna, kes üksikmängus aastalõputurniiril finaali jõudnud. Esimesena sai sellega 1993. aastal hakkama Aranxta Sanchez-Vicario, kes toona jäi alla Steffi Grafile.

Muguruza on enda karjääri jooksul Mehhikos võitnud 13 ja kaotanud vaid kaks matši. WTA finaalides on ta varem mänginud 16 korral ja võitnud üheksa turniiri, nende seas ka kaks turniiri Mehhikos (Monterreys 2018. ja 2019. aastal). Sel hooajal on Muguruza võitnud kaks turniiri – Dubais ja Chicagos.

Kontaveit on enda viimasest 32 matšist võitnud 29, just Muguruza oli see, kes lõpetas tema 12-mängulise võiduseeria. Kontaveit on tänavu võitnud neli WTA turniiri – Clevelandis, Ostravas, Moskvas ja Cluj-Napocas. Ühtekokku on Kontaveit enda karjääri jooksul mänginud 12 finaalis ja võitnud viis turniiri.

Alates 2003. aastast, kui WTA finaalturniiril võeti taas kasutusele alagrupisüsteem, on see seitsmes kord, kui finaali on jõudnud ühe alagrupi mängijad ning senisest kuuest korrast neljas on alagrupimängu kaotaja saanud finaalis revanši. Samas pole turniiri 50-aastase ajaloo jooksul 8. asetatud mängija kunagi tiitlit võitnud. Kahel korral on madalaima paigutusega mängija finaali jõudnud ja seal vastasele alla jäänud – 2008. aastal Vera Zvonarjova ja 2019. aastal Elina Svitolina.

"See on minu jaoks äärmiselt põnev aeg. See on mu karjääri suurim finaal," ütles Kontaveit pärast poolfinaali. "Mul on kõvasti eneseusku ja enesekindlust. Kavatsen mängu nautida ja loodetavasti näitan head tennist. Olen kõigeks valmis. Olin viimane, kes siia kvalifitseerus ja mul tõesti pole midagi kaotada, kõik on ainult boonus."

"Enne esimest mängu Garbinega polnud ma õhtusel ajal isegi korralikult harjutanud," tunnistas Kontaveit, kellele mäng Muguruzaga oli Guadalajaras esimene õhtune matš. "See võttis pisut aega, et nende tingimustega harjuda, aga nüüd tunnen end kahtlemata oluliselt paremini."

"Garbine on alistanud häid mängijaid. Aga mina olen ka," lisas Kontaveit. "Ootan väga seda uut väljakutset. See on uus mäng, eelmised matšid ei oma mingit tähtsust."

"On oluline, et kui tekivad keerulised olukorrad, ei tohi neid karta. Peab mõtlema, et ma oskan nendega toime tulla. Eks paistab, kuidas läheb," arutles Muguruza. "Nägin, et sel korral oli finaalturniiril palju debütante ja mina lähen aasta parimaga vastamisi. Aga ma arvan, et teatud olukordades võib minu kogemustest kasu olla."