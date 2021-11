Neli kaugviset tabanud Kriisa aitas Arizona taas suure võiduni

Taaskord algviisikus alustanud eestlane viibis platsil 23 minutit, mille jooksul tõi ta 12 punkti (kolmesed 4/8, vabavisked 0/1), andis kolm resultatiivset söötu ja tegi ühe vaheltlõike. Kriisa arvele jäi veel üks pallikaotus ja üks isiklik viga, vahendab korvpall24.geenius.ee.

Üleplatsimeheks kerkis Arizona kamerunlasest keskmängija Christian Koloko, kes viskas 16 punkti. Kanadalane Bennedict Mathurin ja leedulane Ažuolas Tubelis said mõlemad kirja 15 silma ning malilane Oumar Ballo lisas 10 punkti. Kaotajate poolelt jõudis kahekohalise punktisummani vaid Jarius Cook, kes sai kirja 10 silma.

Mängujärgses intervjuus kiitis Arizona peatreener Tommy Lloyd oma meeskonda hea kaitsetöö eest. "Kaitsemäng on äärmiselt tähtis ning see ei tähenda vaid blokeeritud viskeid," sõnas Lloyd. "Ma arvan, et meie mehed oskavad sundida vastaseid tegema raskeid viskeid. Need kutid on 200 kuni 210 cm pikad. Kerr on meie ainus väiksem mängija, kuid ta on täis võitlusvaimu."

