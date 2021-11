Noor itaallane tegi hea mängu ja võitis Hurkaczi

Sinner oli Torinos esimene asendusliige ning ta kutsuti mängima kaasmaalase Matteo Berrettini (ATP 7.) asemel, kes ei saanud kõhulihasevigastuse tõttu mängida.

"Sain täna kella 17 paiku teada," ütles Sinner mängujärgsel pressikonverentsil. "Ilmselt pidi [matš] esmalt olema kell 14.00, kuid nad lükkasid selle edasi, et Berrettinile veel aega anda. Olin valmis ja ootasin, aga ma ei teadnud, mis ajal otsus tuleb."

"Pean ütlema, et tundsin ennast täna väljakul hästi. Üritasin mängida oma parimat tennist, mis ka õnnestus. Olen oma tänase etteaste üle väga õnnelik."

Üks tund ja 22 minutit kestnud mängus kaotas Sinner Hurkaczile vaid neli geimi ning päästis kõik viis murdepalli.

Punases grupis on Sinneril endiselt väike võimalus poolfinaali saada ning kui tal see õnnestub, oleks ta esimene asendusliige aastalõputurniiril, kes seda suutnud on. Selleks aga peab ta alistama Daniil Medvedevi (ATP 2.) ning Hurkacz peab võitma Alexander Zverevit (ATP 3.).

"Püüan olla keskendunud järgmisele mängule ja mängida suurepärast tennist," sõnas Sinner. "See on mu esimene eesmärk, sest kui tahad Daniili [Medvedevi] vastu võita, pead mängima oma parimat tennist. Ta on maailma teine reket ja võitis sel aastal suure slämmi ning ka palju teisi turniire. See saab olema raske väljakutse."