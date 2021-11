Warriors võitis Netsi, Curry püstitas järgmise rekordi

Curry viskas taas parimana 37 punkti ja tabas üheksa kolmepunktiviset. Curryst sai NBA ajaloo teine mängija, kes on karjääri põhihooajal tabanud 2900 kolmepunktiviset. Seda on varem suutnud vaid Ray Allen, kelle rekord on 2973. Warriorsi poolelt lisas Andrew Wiggins 19, Jordan Poole 17 ja Draymond Green 11 punkti. Netsi kasuks viskas James Harden 24 ja Kevin Durant 19 punkti. Esimest korda sel hooajal viskas Durant mängus alla 20 punkti. Warriors on võitnud 14 mängust 12.

Utah Jazz alistas 120:85 Philadelphia 76ersi. Jazzi Bojan Bogdanovic viskas 17 punkti ning Rudy Gobert viskas 15 punkti ja võttis 17 lauapalli. See oli Jazzi kuuest mängust alles teine võit. Hooaja algusest kuus mängu järjest võitnud ning seejärel viis järjestikust kaotust saanud Philadelphia poolelt viskas Shake Milton 18 ja Tyrese Maxey 16 punkti.

Los Angeles Clippers võitis 106:92 San Antonio Spursi. Clippersi Paul George viskas 34 ja Reggie Jackson lisas 21 punkti. See oli George viies kohtumine sel hooajal, kui ta on visanud mängus vähemalt 30 punkti. Ivica Zubac võttis Clippersi kasuks 13 lauapalli. Spursi Dejounte Murray kogus 26 punkti, 12 lauapalli ja üheksa korvisöötu. Spursi jaoks oli see kolmas järjestikune kaotus.