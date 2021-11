Eesti kaotas Taanile 3:1 eduseisust 3:4

Kui esmaspäevases kaotusemängus jäi Eesti juba avapoolajal 0:2 kaotusseisu ja Stanislav Bõstov suutis väljakuperemeeste auvärava lüüa seisul 0:3, siis teisipäeval avapoolajal väravaid ei löödud.

Eelkõige tänu mõlema väravavahi (Eesti väravat katses Mihhail Timošenko ja Taanil oli väravas Frederik Peytz) heale tööle pikalt 0:0 püsinud mõlemapoolsete avaväravavõimalustega kohtumises hakkasid sündmused juhtuma siis, kui mängitud oli 9.27 ja esmaspäeval Narvas oma koondisedebüüdi teinud Casper Flyvholm oli teist päeva jäjest resultatiivne, viies külalised 1:0 juhtima. Kusjuures löödud värav oli sarnane kahe esmaspäevase väravaga ehk posti juurde vabaks jäetud taanlane sai palli väravasse suunata.

Vaid minut hiljem sai Flyvholm aga teise kollase kaardi, mis tähendas mängust eemaldamist ning taanlaste vähemusse jäämist. Eestlastel läks ülekaalu realiseerimiseks vaja veidi rohkem kui minuti jagu aega, kui Erwin Stüf (10.54) viigistas.

Artur Makarovi (11.34) ja Artur Bõstrovi (13.26) väravatest läks Eesti juhtima 3:1 ehk mängida jäi veel 6.34.

Kaheväravalisse kaotusseisu jäänud taanlased otsustasid kasutama hakata lendavat väravavahti ehk väravavaht vahetati väljakumängijaga, mis annab ülekaalu küll rünnakul, kuid jätab oma värava tühjaks. See taktika õigustas end ja taanlased mitte ainult ei viigistanud, vaid realiseerisid rünnakuülekaalu ka 4:3 eduseisuks, mis jäigi lõppskooriks. Ja seda kõike vaid kahe minuti ja 35 sekundi jooksul.

"Kui juhtisime 3:1, siis mingil momendil tõenäoliselt hakkasime natuke kartma, et me võidame. Me ei saanud sellega hakkama, kui Taani mängis meie vastu viis neljale, ning lasime endale lüüa kolm väravat," tõdes EJLTV-le pärast mängu Eesti saalijalgpallikoondise peatreener Dmitri Skiperski, kes hoolimata kahest kaotusest jäi rahule sellega, et mitu mängijat said kirja oma koondise debüüdi.

Taanile olulised väravad lõid Emil Scott Rasmussen (15.42), Mads Falck Larsen (17.12) ja Oscar Merling Hansen (18.17). Kusjuures sellest sügisest Rootsis Örebro Futsali eest mängiv Mads Falck Larsen tegi skoori teist päeva järjest ning nüüd on tal 54 koondise mänguga kirjas 39 väravat. Eestis mängis ta lühikese aja jooksul juba teist korda, sest augustikuus oli ta osalenud taanlaste Gentofte Futsali meeskonna ridades Viimsis toimunud saalijalgpalli Meistrite Liiga eelturniiril.

Eesti on Taaniga kohtunud viiel korral ning neljal korral on võidu saanud Taani ja üks mäng on lõppenud viigiga.

Eesti - Taani mängu tipphetled EJLTV-s





Eesti - Taani kogu mäng EJLTV-s