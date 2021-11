Tenniseväljakuile naasnud Zopp sai Helsingis paarismängus magusa võidu

Võidu võtmeks kujunes Zoppile ja tema kunagise treeneri Pasi Virtaneni pojale edukas mäng mõlemapoolsetel geimpallidel, mis selle taseme turniiride paarismängus mängitakse seisul 40:40. Selline seis oli tablool kuus korda ning Zopp ja Virtanen võitsid kõik need punktid, vahendab tennisnet.ee.

Selle hulgas oli ka kolm võidetud punkti vastase servil – Zopp ja Virtanen realiseerisid kõik murded just seisul 40:40. Viimane neist oli ka otsustav, kui Eesti-Soome paar läks teises setis ette 3:2 ja pärast seda neil oma servil enam raskusi polnud. Seevastu esimeses setis oli vastastel viis murdepalli, neist kolm seisul 40:40. Kuid need kõik lõppesid Zoppi ja Virtaneni kasuks.

Just sel põhjusel, et kõik tasavägised geimid langesid Zoppi ja Virtaneni saagiks ning vastased võitsid oma geimid kindlalt, oli punktide seis mängu lõpuks 56:56. Muide, vastased said esimeselt servilt rohkem punkt (88 vs 81%), aga teiselt servil võitsid Zopp ja Virtanen 48% ja Jebavy-O'Mara 38% punktidest. Ja lõpuks murdepallid: Zopp-Virtanen kolmest kolm, vastased kuuest üks.