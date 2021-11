Štelmahers: tahaksin vabandada kogu meeskonna nimel

"Ma tahaksin pärast eilset mängu vabandada kogu meeskonna nimel meie fännide ees, selle eest, mida me viimasel ajal väljakul näidanud oleme. Aitäh kõikidele toetajatele, kes usuvad meisse ning käivad meie mängudel. Me väga hindame Teid, kuid me peame palju paremini mängima, et väärida Teie toetust ja austust," kirjutas Štelmahers sotsiaalmeedias.

BC Kalev/Cramo hooaeg on pärast 1. novembril võidetud mängu Moskva CSKA-ga läinud allamäge. Kõigepealt kaotati korvpalli VTB Ühisliigas 91:93 Minski Tsmokile ning seejärel pidid nad Meistrite liigas tunnistama Oostende Filouga 66:99 paremust.

BC Kalev/Cramol on nüüd ees Eesti-Läti ühisliiga mängud, kui kolmapäeval kohtutakse Tallinna Kaleviga ning laupäeval TalTechiga.