Bale jääb mängust Belgiaga eemale

Bale ei kuulu Walesi koondise 23-liikmelisse koosseisu. 32-aastane mängija vahetati laupäevases mängus Valgevene vastu poolajal välja. Bale ise nimetas seda plaanitud vahetuseks. Enne mängu Valgevenega oli Bale kaks kuud vigastusega väljas.

Walesi koondise peatreener Robert Page ütles esmaspäeval, et nad hindavad enne lõpliku otsuse tegemist Bale'i seisundit. "Meil polnud plaanis teda algkoosseisu panna. Teadsime seda juba laagrisse tulles," ütles Page mängu eel meediale. "Ta pole paar kuud mänginud ning tema väljakule saatmine oleks tema jaoks füüsiliselt kurnav."

Pärast Walesi 5:1 võitu Valgevene üle, lükkas Bale tagasi väited, et ta sai uuesti vigastada ning tal on plaan Belgia vastu mängida.

Wales on koha play-off'is juba taganud. E-alagrupis on nad teisel kohal, edestades kolme punktiga kolmandat kohta hoidvat Tšehhit, kes mängib teisipäeval Eestiga. Belgia on E-alagrupi esimene.