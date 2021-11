Zopp osaleb Helsingi turniiril paarismängus

Zoppi paariline on tema endise treeneri Pasi Virtaneni poeg Otto, kes võitis 2018. aastal üksikmängus noorte Orange Bowli tenniseturniiri ning paarismängus Wimbledoni juunioride turniiri. Maailma edetabelis on Virtanen hetkel 360. kohal. Profina on ta üksikmängus võitnud kolm ITF-i tenniseturniiri, nende hulgas ka 2020. aasta sügisel Paf Openi Pärnus. Tollel turniiril tegi kaasa ka Zopp, vahendab Tennisnet.ee.

Korraldajate vabapääsmega turniirile pääsenud Zopp ja Virtanen kohtuvad teisipäeval avaringis teisena asetatud Roman Jebavy (Tšehhi) ja Jonny O'Mara'ga (Suurbritannia).

Üksikmängus on Zopp võitnud sama turniiri 2014. aastal, kui ta avaringis võitis Soome endist esireketit Jarkko Niemineni. Soome praegune esireket Emil Ruusuvuori (ATP 92.) on aga tänavu Helsingi turniiril esimesena asetatud. Kaasa mängib veel üks esisaja mees, soome päritolu šveitslane Henri Laaksonen (ATP 97.).