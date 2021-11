Hollandi peatreener sai olulise kohtumise eel vigastada

Endine Manchester Unitedi ja Müncheni Bayerni peatreener van Gaal vigastas jalgrattagaga kukkudes oma puusa, mistõttu viidi ta pühapäeval haiglasse uuringutele. Midagi hullu küll ei avastatud, kuid treener tunnistas, et ta on siiski valudes.

Van Gaal osales ka koondise pressikonverentsil videosilla vahendusel. "Füüsiliselt ei ole mul hea olla, aga aju töötab endiselt," ütles van Gaal meediale. "Saan kõigega hakkama ja mängu ettevalmistus on läinud tavapäraselt."

Pressikonverentsil viibinud Hollandi koondise kapten Virgil van Dijk ütles, et õnnetus oli paras šokk. "Meil on hea meel, et ta saab meid juhendada ja ettevalmistust ei ole see eriti mõjutanud," ütles van Dijk. "Van Gaal soovib endiselt MM-ile pääseda."

Holland kohtub teisipäeva õhtul Norraga ning vajab vähemalt viiki, et kindlustada koht järgmise aasta finaalturniiril Kataris.