West Hami fänne järgmisele Euroopa liiga mängule ei lubata

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) teatas, et keelab Inglismaa jalgpalliklubi West Ham Unitedi fännidel järgmisel nädalal peetavas Euroopa liiga kohtumises Viini Rapidiga osaleda.

West Hami fännidele esitati süüdistus pärast 4. novembril Belgias Genki vastu mängitud 2:2 viiki. West Ham kaotas selle mänguga esmakordselt punkte, mis toetajaid pahandas ning nad loopisid väljakule esemeid ja segasid mängu. Lisaks määrati klubile umbes 35 000-eurone trahv.

West Ham ütles, et nad on UEFA otsusest üllatunud ja pettunud ning soovivad rohkem selgitusi. Nende meelest andis UEFA otsusest liiga hilja teada ning paljud nende toetajad on juba Austriasse reisimiseks piletid ostnud.

West Ham United on Euroopa liiga H-grupis kümne punktiga liidrikohal, järgnevad Zagrebi Dinamo kuue, Genk nelja ja Viini Rapid kahe punktiga.