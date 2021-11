Rubljov alistas põnevas mängus Tsitsipase

See oli hea algus Rubljovi jaoks, kes oli kaotanud oma viimasest seitsmest matšist viis.

"Ma arvan, et need on hetked, mille nimel me harjutame ja mille nimel me elame. Olla siin ja nautida seda atmosfääri ja mängida suurepärast tennist, mida ka pealtvaatajad saavad nautida," ütles Rubljov pärast mängu antud intervjuus. "Ma suutsin täna endast parima anda ja olen väga õnnelik."

Üks tund ja 30 minutit kestnud mängu mõlemad setid olid tasavägised, kuid Rubljov oli koguaeg ühe geimiga ees. Ta võitis 90 protsenti esimese servi punktidest.

Rubljov tunnistas turniirieelses intervjuus, et eelmise aasta aastalõputurniiril mängisid närvid tema esituses väga suurt rolli. Ta kaotas kaks alagrupimängu ning ühe neist Tsitsipasele, kelle ta seekord alistas.

Vaatamata kaotusele ütles kreeklane Tsitsipas, et ei plaani sel hooajal võitluseta alla anda. "Olen põnevil ja tahan ikka head tennist mängida," rääkis Tsitsipas. "Hoolimata kaotusest tunnen, et mul on veel võimalusi ning tahan järgmine kord paremat tennist mängida."

Järgmisena mängib Rubljov maailma esireket Novak Djokoviciga. Tsitsipas läheb kokku norralase Casper Ruudiga (ATP 8.).