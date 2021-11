Eesti jetisõitja Üpraus tuli MM-sarjas kolmandaks

Ainsa eestlasena MM-sarjas SKI Ladies GP1 klassis võistlevale Jasmiin Üprausile ei olnud see hea uudis. MM-sarja esimesel etapil Sardiinias tuli Üprausil esimene sõit tehnilistel põhjustel katkestada ja see andis konkurentidele punktidega korraliku edu. Nelja etapiga oleks olnud võimalik kaotatud punktid tasa teha, aga kahe etapi jooksul oli see peaaegu võimatu.

Kuveidi etapist tuli võtta maksimum ja Üpraus võitis tema jaoks esmakordselt ajasõidu ning näitas kaasvõistlejatele, et tal on sellega tõsi taga. Esimese sõidu ajaks oli tuul rajale kokku keerutanud korralikku laine. Peale stardimärguande saamist olid stardisirgel naiste võistlusjetid rohkem õhus kui vees. Jasmiinile karmid olud sobisid ja terve sõidujooksul ei lasknud ta kordagi liidrikohta käest.

Teises sõidus oli laine juba väiksem ning kuni viimase ringini käinud lahingus pidi ta tunnistama mitmekordse maailmameistri Emma-Nellie Ortendahli paremust. Viimases kolmandas sõidus võttis stardivõidu küll Ortendahl, aga juba esimese ringi lõpus pressis Üpraus ennast talle kõrvale ja paari julge manöövriga suutis ta liidrist mööduda. Üpraus enam liidrikohta ei loovutanud ja koos finišilipu langemisega võitis ta oma esimese MM-etapi. Rootslanna Emma-Nellie Ortendahl lõpetas etapi teisena ja MM-sarja kokkuvõttes saavutas hõbemedali.

Maailmameistriks tuli Sardiinia etapi võitnud ja Kuveidis väga ettevaatlikult sõitnud Jonna Borgström Rootsist.

"Meil oleks olnud suur võimalus tiitli eest võistelda, kui poleks olnud seda üht nulliringi, aga see on tehnikasport ja siin juhtub. Itaalias sõitudest teine ja esimene koht, siin esimene-teine-esimene. Vaadates tulemusi, sõidustiili, vormi ja masinat, lähen järgmisele hooajale vastu väga lootusrikkalt," võttis Üpraus hooaja kokku.

Kuveidi Grand Prix'l sõideti lisaks põhisõitudele õhtupimeduses rohkete šõuelementidega paralleelslaalomi MM, kus võisteldakse paarisrajal sõitja-sõitja vastu ning võitja pääseb järgmisesse ringi. Üpraus saavutas naiste hõbemedali. Kulla võitis Emma-Nellie Ortendahl ja pronksi Benedicte Drange Norrast.