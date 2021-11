Leheste melust aastalõputurniiril: isegi Navratilova peab põgenema riietusruumi

"Mulle tundub, et see läheb inimestele päris hästi korda. Kui sa vaatad, milline melu on tribüünidel õhtuti - eile [üleeile] oli [Arina] Sabalenka ja [Iga] Swiateki matš täiesti hullumeelne. Sabalenka küttis rahvast üles ja fänne jätkus ka Swiatekile," lausus Leheste.

"Hullemaks lähevad nad paarismängu peale, sest neil on siin üks paarismängija endal rivis. Loomulikult on väga suur toetus hispaanlannadele. [Garbine] Muguruza on nende suur lemmik. Tänava peal on siin-seal reklaame näha. Firma Akron, mis peaks olema automäärete müügifirma, on teinud kõva promo, igale poole bensukatesse WTA finaalturniiri plakatid üles pannud."

"Vaadates, milline inimvool voolab õhtustesse sessioonidesse väravatest sisse - nad ütlevad küll, et kohaliku terviseameti poolt on 50 protsendi täituvuse nõue, aga ausalt öeldes arvan, et sellele vaadatakse läbi sõrmede ja panustatakse sellele, et teenida võimalikult suurt piletitulu," lisas Leheste.

Tema sõnul sõltub väga palju mängu algusajast. Pärastlõunase ja õhtuse kohtumise vahel on suured käärid. "Need on väga suured. Nädala keskel olid veel suuremad, sest inimesed käivad ikkagi tööl. Eile [üleeile] vast oli enam-vähem atmosfäär ka Aneti mängul, kuigi siin-seal tühje kohti leidus. Aga õhtul on isegi ajakirjanikel raske kohta leida, sest meil ei ole siin tribüünidel kindlat positsiooni. Tuleb ronida kõige kõrgemasse istmeritta, et saaks istmiku maha."

Kas see tähendab seda, et Guadalajaras saavad inimesed tennisemängust hästi aru ja nad elavad publikuna asjatundlikult kaasa? "Üllatuslikult saavad isegi. Ma arvasin ka, et mis nad siin tennisest ikka teavad. Palju sa oskad Mehhiko tennisetippe nimetada? Aga nad tunnevad kõiki mängijaid nägupidi," lisas Leheste.

"Kui mõni mängija liigub kuskil territooriumi peal turvameeste saatel, siis on kohe parv ümber, autogramminõudlejad. Väikesed tüdrukud on kuskilt välja printinud nende plakatid, nimed, ajakirjad. Küsivad nende peale autogramme. Isegi Martina Navratilovat teavad, kuigi ta ei näe enam sugugi selline välja nagu oma karjääri jooksul. Tal on vanust üksjagu ikkagi peale tulnud. Aga karjuvad "Martina! Martina!", nii et Martina peab reaalselt põgenema riietusruumidesse."

"Mängu jooksul on imelikke huikeid. Võib-olla kõik ei tea, et serviks valmistumisel ei tohiks hüüda "Garbine! Garbine!", aga muidu tip-topp," lausus Lehester. "Ma arvan, et see metsikus annabki turniirile vürtsi juurde. Päris palju peavad pukikohtunikud publikut korrale kutsuma."

Karl Juhkami sõnul saavad mängijad, nende taustajõud ja tenniseajakirjanikud turniiri tähtsusest väga hästi aru. "Kui puudutada Guadalajarat ja Mehhikot tervikuna, siis raske öelda - tribüün on täis, aga kui linnas elab 1,4 miljonit, metropoli piirkonnas viis miljonit, siis 7000 või 10 000 inimest kokku saada on võrdlemisi tühine," ütles ta.

"Kui populaarne see tegelikult on - tänavapildis seda ei näe. Mingid LED reklaamid on, aga rohkem mitte. Suure põhjuse on andnud see, et mehhiklastel ei ole siin oma tennisisti, samas on Garbine Muguruza ja Paula Badosa näol omakeelsed tennisistid, kes ilmselgelt naudivad kõige suuremat tuge."

"Neilt pressikonverentsidel kogu aeg küsitakse, kas keeleline seos annab rohkem kodutunde. Ta on sündmus, kas just suursündmus - ma pigem kipun "ei" poole. Aga elame-näeme - poolfinaalid ja finaal on ju veel ees," lausus Juhkami.

"Ajakirjanike huvi - lihtne vastus on, et meeletu. Kui vaadata seda, kui palju inimesi üle maailma on tahtnud pressikonverentsi ligipääse, siis ainuüksi see number - vastavas grupis vaatab vastu 179 kontakti. Number, mis on päris korralik maailma sündmuse vastu. Kajastada tahetakse iga nurga pealt. Kui saadakse aru, et oled eestlane, siis hakatakse rohkem pärima Aneti tausta kohta. See käib asjaga kaasas."