Trae Young tabas hästi ja tiitlikaitsja kaotas jälle

Young tabas viskeid väljakult 16/26, sealjuures kolmeseid koguni 8/13 ning lisas kümme resultatiivset söötu ja kaheksa lauapalli. Korvialune jõud John Collins toetas teda 19 silmaga, keskmängija Clint Capela arvele jäi tosina punkti kõrval kuraditosin lauapalli.

Milwaukee tähtmängija Giannis Antetokounmpo viskas 26 punkti, aga tabavusprotsent väljakult jäi alla 50 (9/12), viiest kaugviskeüritusest realiseerus üks. Jrue Holiday lisas 19 silma ja kaheksa tulemuslikku söötu.

Tervikuna pole Atlanta hooaeg siiski hästi alanud - viie võidu kõrval on meeskonnal üheksa kaotust. Kodus on viiest kohtumisest võidetud siiski neli. Midagi hõisata pole ka Milwaukeel, viimasest kümnest mängust on meeskond saanud seitse kaotust.

Alles hooaja teise kaotuse 11 võidu kõrvale teenis Golden State Warriors, kes jäi võõrsil alla Charlotte Hornetsile 102:106 (27:30, 30:27, 31:30, 14:19).

Phoenix Suns alistas võõrsil Houston Rocketsi 115:89 (27:23, 24:21, 29:19, 35:26) ja pikendas võiduseeria kaheksale mängule.

Eelmised seitse kohtumist võitnud Los Angeles Clippers kaotas aga kodus Chicago Bullsile 90:100 (17:30, 28:24, 26:23, 19:23).

Tulemused: LA Lakers - San Antonio 114:106, Atlanta - Milwaukee 120:100, Charlotte - Golden State 106:102, Houston - Phoenix 89:115, Oklahoma City - Brooklyn 96:120, Denver - Portland 124:95, LA Clippers - Chicago 90:100.