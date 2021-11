Avaseti nulliga kaotanud Pliškova kindlustas Kontaveidile siiski grupivõidu

Maailma kolmas reket Krejcikova vajas kogenuma kaasmaalanna vastu avaseti võitmiseks vaid 27 minutit. Ülekaal oli mäekõrgune: endine esireket tegi 12 lihtviga Krejcikova kolme vastu ning kolm äralööki vastase kaheksa vastu. Krejcikova võitis esimeselt servilt 83, Pliškova vaid 38 protsenti mängitud punktidest.

Teises setis oli Pliškova mängus juba paremini sees ning kuigi ta kaotas viiendas geimis oma servi ja jäi 2:4 kaotusseisu, lõpetas ta seti nelja järjestikuse geimivõiduga. Hea hoog kandus edasi ka otsustavasse setti, kus Pliškoval oli Krejcikova servil 5:4 eduseisus olles kasutada kolm matšpalli ning neist viimasega tuli ka kohtumise võit.

Pliškova võit tähendab ühtlasi, et Eesti aja järgi kell kolm öösel Garbine Muguruzaga mängiv Anett Kontaveit on sõltumata matši tulemusest juba grupi võitnud. Kui eestlannal õnnestub hispaanlannat võita, on Pliškova grupist teisena edasi, kui võidab Muguruza, pääseb edasi tema.