ÖÖSEL OTSEBLOGI | Kontaveit lõpetab alagrupi Muguruza vastu

Poolfinaalkoha juba kindlustanud 8. asetatud Kontaveidi ja turniiril 6. paigutatud Muguruza kohtumine on kavas Eesti aja järgi esmaspäeva varahommikul kell 3.30.

Enne mängu:

Esimese eestlannana WTA finaalturniirile pääsenud Kontaveit alistas avamängus tänavuste Prantsusmaa lahtiste võitja, turniiril 2. asetust omava tšehhitari Barbora Krejcikova (WTA 3.) 6:3, 6:4 ning oli teises mängus kindlalt 6:4, 6:0 üle 3. paigutatud tšehhitarist Karolina Pliškovast (WTA 4.). Nende kahe võiduga tagas Kontaveit esimesena Teotihuacani nime kandvast alagrupist pääsu poolfinaali.

Neljandat korda finaalturniiril mängiv Muguruza kaotas avamängus ligi kaks ja pool tundi kestnud matšis 6:4, 2:6, 6:7 (6) Pliškovale, kuid teises mängus alistas veidi üle kahe tunni kestnud kohtumises 2:6, 6:3, 6:4 Krejcikova.

25-aastane Kontaveit ja 28-aastane Muguruza on varem omavahel neli korda mänginud ja seis on 2:2. Viimati olid nad vastamisi Moskva turniiril, kus eestlanna oli teel hooaja kolmanda turniirivõiduni veerandfinaalis hispaanlannast ülikindlalt 6:1, 6:1 parem, matš kestis vaid 48 minutit.

Kontaveidil on parasjagu käsil 12-mänguline võiduseeria, enda viimasest 30 matšist on ta võitnud 28. Sel hooajal on Kontaveit saanud kuus võitu esikümnemängijate üle.

Kui Kontaveit Muguruza alistab, lõpetab ta kindlasti alagrupi esikohal, aga sama juhtub ka siis, kui ta Muguruzale kaotab. Praegu on ka ülejäänud kolmel naisel võimalik alagrupist edasi pääseda, need stsenaariumid on järgnevad:

Kui Kontaveit võidab kahes või kolmes setis ja Pliškova samuti kahes või kolmes setis, lõpetab Kontaveit alagrupi esimesena ja teisena pääseb edasi Pliškova;

Kui Muguruza võidab kahes setis, aga Pliškova kahes või kolmes, lõpetab Kontaveit alagrupi esimesena ja teisena pääseb edasi Muguruza;

Kui Muguruza võidab kolmes setis, aga Pliškova kahes, pääseb esimesena edasi Kontaveit ja teisena Pliškova;

Kui Muguruza ja Pliškova võidavad mõlemad kolmes setis, pääseb esimesena edasi Kontaveit ja teisena Muguruza;

Kui Kontaveit ja Krejcikova võidavad mõlemad kahes setis, pääseb esimesena edasi Kontaveit ja teisena Krejcikova;

Kui Kontaveit võidab kahes ja Krejcikova kolmes setis, pääseb esimesena edasi Kontaveit ja teisena edasipääseja selgitab võidetud geimide protsent;

Kui Kontaveit võidab kolmes setis ja Krejcikova saab Pliškovast jagu, pääseb esimesena edasi Kontaveit ja teisena Muguruza;

Kui Muguruza alistab Kontaveidi ja Krejcikova on parem Pliškovast, pääseb esimesena edasi Muguruza ja teisena Kontaveit.

Garbine Muguruza (Hispaania, WTA 5.)

Vanus: 28

2021 turniirivõite: 2 (Dubai, Chicago)

Karjääri turniirivõite: 9

Varem finaalturniiril: 2015 poolfinaal, 2016 ja 2017 alagrupist edasi ei pääsenud

Muguruza alustas hooaega suurepäraselt, jõudes Austraalia lahtiste eelturniiril finaali, Austraalia lahtistel kaheksandikfinaali, Dohas finaali ning seejärel triumfeerides Dubais – 23 mängust võitis ta 19. Seejärel aga peatas vigastus hispaanlanna hoo, jättes ta mõneks ajaks väljakutelt eemale.

Wimbledoni järel tõusis Muguruza tagasi esikümnesse. Olümpial jõudis ta veerandfinaali ja USA lahtistel kaheksandikfinaali ning seejärel võttis ta Chicagos hooaja teise turniirivõidu, alistades finaalis Ons Jabeuri kolmes setis, seejuures otsustava seti võitis ta 6:0. Pärast Chicagot pole tal aga nii hästi läinud – Indian Wellsis piirdus ta ühe matšiga, Moskvas kahega, jäädes veerandfinaalis Kontaveidile alla kindlalt 1:6, 1:6.

Anett Kontaveit (Eesti, WTA 8.)

Vanus: 25

2021 turniirivõite: 4 (Cleveland, Ostrava, Moskva, Cluj-Napoca)

Karjääri turniirivõite: 5

Varem finaalturniiril: debüüt

Veel augustis tundus Eesti esireketi pääs finaalturniirile helesinise unistusena. Kevadel senise treeneri Nigel Searsiga koostöö lõpetanud Kontaveit oli neli turniiri järjest kaotanud avaringis. Augusti keskel alustas ta koostööd Sabalenka eelmise treeneri Dmitri Tursunoviga. Esimene ühine turniir oli Cincinnatis, kus Kontaveit jäi avamängus kolmes setis alla Ons Jabeurile. "Pärast seda kui seal Onsile kaotasin, lootsin, et suudan ülejäänud hooaja jooksul lihtsalt mõne mängu võita," tunnistas Kontaveit pärast hooaja neljandat turniirivõitu.

Kontaveidi imeline hooaja lõpp algas Clevelandis, kus ta kaotas avaringis Lauren Davisele esimese seti 1:6, aga võitis kaks järgmist 6:0. See sillutas tee esimese triumfini Tursunoviga, tuues Kontaveidile nelja-aastase vaheaja järel taas WTA turniirivõidu. Kümne nädala jooksul võitis Kontaveit lõpuks neli WTA turniiri, seejuures võitis ta enda 28 matšist 26, ta on võitnud kümme mängu järjest. Selle hullumeelse lõpuga napsas ta Jabeuri ees viimasena koha finaalturniiril.

Kõige muljetavaldavam oli Kontaveidi võit Ostravas, kus ta teel triumfini alistas Paula Badosa, valitseva olümpiavõitja Belinda Bencici, Petra Kvitova ning Maria Sakkari. Moskvas sai ta hooaja teise võidu top5 mängija üle, alistades ülikindlalt 6:1, 6:1 Garbine Muguruza.