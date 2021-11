TalTech sai vaatamata suurtele raskustele lõpuks naiskonna kokku

Tallinna Tehnikaülikooli naiskonna olukord on olnud naiste võrkpalli klubihooaja seni teravaim küsimus. Mullu Eestis konkurentidest selgelt üle olnud TalTech leidis ennast sügisel keerulisest olukorrast.

Balti liigas diskvalifitseerimisest lahutas veel vaid üks tehniline kaotus. Sisuliselt tähendanuks see hooaja varajast lõppemist. Kaheteistkümnendal tunnil leiti lahendus. Peatreenerina asub naiskonda juhendama TalTechi meeskonna senine teine sidemängija Markus Maila.

"No viimane piir oli käes ka. Kui me siin nüüd lähipäevil saame 10-11 naist kokku. Osad tüdrukud, kes siin mängivad teistes võistkondades üle Eesti, aga baseeruvad Tallinnas, siis meil on uks lahti ja meil on n-ö mängijaid juures trennis," sõnas TalTech/Tradehouse naiskonna mänedžer Uku Rummi.

Segadust tekitas olukord kõvasti. Veel eelmisel nädalal ei olnud klubide treeneritel teada, kas TalTechiga sel hooajal palliplatsil kohtutakse või mitte.

"Kui minu ausat vastust, siis kui ikkagi ei saadud seda asja alguses kohe käima, miks meie teised peame siis ootama ja kannatama ja arvama, et võib-olla siis toimub midagi," pahandas Barrus/Võru VK abitreener Alar Kaljuvee. "Minu jaoks ikkagi on kõige tähtsam see, et kui hooaeg algab, on asjad teada ja asjad on niimoodi paigas ja enam midagi ei muutu."

Ka ilma TalTechi naiskonnata paistnuks Eesti klubide koosseis välja huvitav, sest kõrgliigaga liitus mitu debütanti. Kaljuveele teeb rõõmu, et juurde on tulnud palju noori mängijaid. Näiteks Tartu pani välja lausa kaks võistkonda.

Raigo Tatriku juhendatav Rae Spordikooli võistkond Balti liigas küll kaasa ei tee, aga on Eesti liigas debütandistaatusest hoolimata potentsiaalne üllataja.

"Kui võtadki sealt juba Balti liiga mõistes väga kogenud nurgad Pajula, Säästla, paned sinna juurde 2006 [sünniaasta] koondise mõned liidrid, mõned natuke vanemad tüdrukud, siis kindlasti Rae on võistkond, keda, ma arvan, kõik peavad see aasta kartma," hindas Tartu Ülikool/Bigbank naiskonna peatreener Hendrik Rikand.

Soosikute hulka kuuluvad Tallinna Ülikool/Kikas, mullu Eesti meistrivõistlustel hõbeda võitnud Barrus/Võru ja Tartu Ülikool/Bigbank. Võrreldes eelmise aastaga on Tartu koosseisu lisandunud kaks koondislast – Kristi Nõlvak ja Eliise Hollas.

Hollas tunnistas, et laienenud Eesti kõrgliiga tingib naiskondade tasemes teatud käärid. "No eks see vahe tegelikult on, aga ma usun, et tegelikult me võiks palju paremini mängida siin ja näidata ka noortele, kuidas võiks mängida," arutles Hollas. "Aga praegu oleme ise natuke liiga palju patustanud sellega, et mängime nii palju kui vaja."

Alar Kaljuvee tartlannasid tingimata favoriidiks ei loe. "Ma ikkagi näen, et Audentese tüdrukud on need, kes on võib-olla võimelised seal kindlasti vastu neile hakkama, ka Tartu omadele," arvas Kaljuvee. "Meil sõltub see vastusaamine muidugi sellest, kas me kõik mängijad kokku saame. Siis meie ka võime muidugi mängida."

TalTechi liitumise järel võib naiste võrkpalli Eesti meistrivõistluste kohta veelgi kindlamalt öelda, et ühtlases liigas paistavad üllatused ja ootamatused olevat hooaega sisse kirjutatud.