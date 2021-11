Mark Mägi pälvis piljardi EM-il pronksmedali

Veerandfinaalis oli Mägi seisuga 9:3 parem Türgi sportlasest Bilge Alacamist, kuid poolfinaalis pidi Mägi tunnistama hilisema võitja, serblase Aleksa Peceli 9:1 paremust. Noore serblase head taset näitab ka asjaolu, et nädalapäevad tagasi teenis Peceli Türgis toimunud Euro-Tour osavõistlusel 165 osaleja konkurentsis teise koha.

Kõigest 15-aastane Karl Gnadeberg kui ka 17-aastane Gert Maimre pidid võistlustel osalema meeste vanuseklassis. Seda põhjusel, et juunioride EM toimus juba suvel ning et mõlemad noored sportlased teenisid endale koha lisaks Eesti noortekoondisele ka täiskasvanute piljardi koondisesse. U-23 vanuseklassis lubatakse mängima vaid 19-22-aastased sportlased, mistõttu oli Mägi ainus Eesti esindaja kes U-23 vanuseklassis osales.

Kui suvel toimunud juunioride EM-ilt tulid noored Eesti piljardisportlased tagasi lausa kolme medaliga (Karl Gnadeberg hõbe- ja pronksmedal ning Gert Maimre pronksmedal), siis täiskasvanute koondisest jõudis seekord medalini vaid Mark Mägi.

"Tänu Eesti esindajate varasematele headele tulemustele tiitlivõistlustel on kõigil ka ootused suured. Selge on aga see, et igalt tiitlivõistluselt medaliga tagasi tulla on väga keeruline. Õnneks seekord, tänu Margi heale etteastele, päris tühjade kätega ei jäänud," ütles peale võistluste lõppu alaliidu esindaja Kristjan Kuusik. "Vaadates otsa ka tulemustele, siis tundub kindlasti ka mõnevõrra priiskamisena saata väikesest Eestist EM-ile lausa viieliikmeline koondis. Samaarvuline või suurem koondis oli väljas vaid riikidel, kus rahvaarv vähemalt 5-20 korda suurem kui Eestil," lisas Kuusik.

Eesti esindajate tulemused 1.-12. novembrini Türgis toimunud EM-il:

14.1 formaat (95 osalejat)

Karl Gnadeberg 49. koht;

Gert Maimre 65. koht.

10-palli formaat (115 osalejat)

Mark Mägi 9. koht;

Gert Maimre 17. koht;

Karl Gnadeberg 33. koht;

Denis Grabe 33. koht;

Rainer Laar 65. koht.

8-palli formaat (98 osalejat)

Denis Grabe 33. koht;

Rainer Laar 33. koht;

Karl Gnadeberg 65. koht;

Gert Maimre 65. koht.

9-palli formaat (97 osalejat)

Denis Grabe 17. koht;

Rainer Laar 33. koht;

Gert Maimre 33. koht;

Karl Gnadeberg 65. koht.

Lisaks mängiti EM-il ka meeskondlikus formaadis, kus esindatud olid lausa 22 riigi koondised. Kui varasemast (2018. aasta EM-ilt) on Eestil meeskondlikus formaadis ette näidata pronksmedalid, siis seekord piirduti 9. kohaga.