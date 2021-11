Tartu Ülikool jätkab Eesti-Läti korvpalliliigas võiduta

Esmaspäevast kogenud lätlase Nikolajs Mazursi käe all mängiv Tartu Ülikool jäi võõrsil kindlalt 66:85 alla BK Ogrele. Võitjate parim oli Rihards Zebergs 18 punkti ja viie lauapalliga, Rinalds Sirsnins ja Renars Magone lisasid kumbki 13 punkti. Lisaks võttis Sirsnins kuus ja Magone seitse lauapalli.

Tartlaste resultatiivseim oli Oliver Suurorg 16 punktiga, Hendrik Eelmäe lisas 15 punkti.

Tartu on sel hooajal kaotanud kuuest mängust kuus ja on liigatabelis viimasel ehk 14. kohal. Ogrel on kirjas neli võitu ja kolm kaotust.