Limoges kaotas, Vene viskas viis punkti

Prantsusmaa korvpalli kõrgliigas on Siim-Sander Vene ja Limoges'i klubi lühiajaline leping jõudmas lõpusirgele. Reedel pääses Eesti koondise ääremängija oma 31. sünnipäeval platsile, kui Limoges kaotas võõrsil 74:80 (15:24, 24:17, 19:21, 16:18) tabeliliider Boulogne-Levallois' meeskonnale.

Vene sai mängida 18 minutit ja kogus selle ajaga viis punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/2), kaks lauapalli (neist ühe ründelauast) ja kolm isiklikku viga. Vene on nüüd mänguaega teeninud kuues kohtumises ning keskmised numbrid on 14,7 minutit, 4,3 punkti, 1,5 lauapalli ja 1,5 resultatiivset söötu, vahendab korvpall24.geenius.ee.

Grismay Paumier viskas 15 punkti ja võttis 11 lauapalli (neist lausa kaheksa ründelauast), C.J. Massinburg tõi 12 punkti ja kuus lauapalli ning Nicolas Lang lisas 11 punkti. Nimeka treeneri Vincent Collet' hoolealuste ehk võitjatiimi edukaim oli 14 punkti ja seitse resultatiivset söötu kogunud Will Cummings.

Siim-Sander Vene ja Limoges'i lepingut on järel veel kaks nädalat, aga kuna viimasel nädalal on rahvuskoondiste aken, siis sisuliselt on eestlasel Prantsusmaal jäänud veel pidada kaks mängu: teisipäeval kohtutakse karikasarjas madalama liiga tiimiga Chartres ja reedel liigamatšis lähima konkurendi Chalons-Reims'iga.