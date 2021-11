Tallinna Kalevi poolkaitsja viibib Portugali tippklubis testimisel

Esiliiga klubi Tallinna Kalev andis sotsiaalmeedias teada, et 16-aastane poolkaitsja Kristofer Käit viibib alates teisipäevast testimisel SC Braga U-17 võistkonna juures.

Mattias Käidi noorem vend Kristofer on sel hooajal Esiliigas mänginud 12 (kokku 228) minutit ja Esiliiga B-s teinud kaasa kaheksa kohtumist. Kolmapäeval teatas Paide Linnameeskond, et Braga U-17 võistkonna juures on testimisel ka 16-aastane poolkaitsja Sander Soo, kirjutab soccernet.ee

Mõlemad noormängijad osalesid eelmisel kuul Ungaris toimunud EM-valikturniiril, kus Eesti U-17 koondis võitis oma alagrupi ja pääses Eliitringi. Käit oli nendes mängudes U-17 koondise kapten.

Braga on Portugali tippklubi, mille esindusmeeskond võitis eelmisel hooajal kolmandat korda kohaliku karikasarja ja saavutas meistrivõistlustel neljanda koha. Tänavu sügisel on Braga pidanud Euroopa liiga alagrupis neli kohtumist, neist kolm võitnud ja ühe kaotanud.