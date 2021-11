Eesti käsipalliklubid kohtuvad Balti liigas Läti ja Leedu klubidega

Balti liigat täiseduga jätkav liiderduo Põlva Serviti ja Viljandi HC on kogunud 14 punkti ning lähim jälitaja Vilniuse VHC Šviesa on juba viie punktiga maas. HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil on kaheksa ning Raasiku/Mistral ja SK Tapal neli punkti.

Üheksa võrra parema väravate vahe tõttu tabelis esikohta hoidev Serviti sõidab külla tiitlikaitsja Klaipeda HC Dragunasele ja siis Läti meistri Dobele ZRHK Tenaxile. Kaheksast viimasest omavahelisest mängust on leedukad võitnud koguni kuus, sealhulgas tänavu aprillis Balti liiga poolfinaali.

"Ees ootab pikk reis ja kaks kindlasti rasket mängu. Dragunas on võib-olla paberil nelja põhimehe lahkumisega sel hooajal nõrgenenud, aga kodus on leedukad alati sitked ja kergelt me võtma neid mänge ei lähe," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Tenaxiga pole ammu kohtunud, aga põhimõtteliselt sama jutt. Eurosarjaski pöörasid nad hiljuti avamängu viieväravalise kaotuse kodusaalis võiduks ja edenesid kolmandasse ringi, nagu meiegi. Punkte tahaks võimalikult palju sellelt reisilt, aga kui saame ühe võidu kahest, on ka hästi," hindas Musting.

Servitiga sarnase reisi, aga vastupidises järjekorras, võtab ette HC Kehra/Horizon Pulp&Paper. Hooaega kaotustega alustanud kolmekordne Balti liiga võitja on viimased kolm kohtumist võitnud ning kerkinud liigatabelis viiendaks. Tenax alistati mullu kodusaalis 27:26, aga viimane võit Dragunase üle jääb 2018. aasta veebruarikuusse.

Viljandi HC mängib kaks kohtumist kodus Vilniuse klubide vastu. HC Vilniusel on hetkel tabelis kuus punkti. Viljandi taga kolmandal astmel paikneval Šviesal kolm punkti enam. Balti liigas on Viljandi kaheksal korral Šviesaga vastamisi läinud, ega ole veel kordagi võitnud.

"Vaatasin Šviesa kohtumist eurosarjas HC Tallinnaga ja eks käekiri ole neil sama: mängivad kiiret käsipalli, eriti rünnakul ja omavad korralikke väravavahte. Aga me kavatseme esmalt keskenduda laupäevasele mängule, ei saa kerge olema ka HC Vilniuse vastu," tunnistas viljandlaste peatreener Marko Koks.

Leedu pealinna meeskonnad kohtuvad nädalavahetusel ka SK Tapaga. Mõlema Vilniuse klubiga kohtusid tapalased hooajaeelsetel turniiridel ning kaotasid iga kord suurelt. Mullusel debüüthooajal Balti liigas vormistati aga suurüllatus, kui Šviesast kodusaalis 28:23 jagu saadi.

Raasiku/Mistra mängib samuti Leedu klubidega, Aruküla spordihoonesse saabuvad külla Alytuse Varsa-Stronglasas ja Kaunase Granitas-Karys. Esimest aastat Balti liigas esinevad raasikulased on tabelisse kirjutanud kaks võitu lätlaste üle, ent Leedu tiimidest on seni kohtutud vaid Dragunasega, kellele kodus 21:31 kaotati.