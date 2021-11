TÄNA OTSEBLOG | Kontaveit mängib finaalturniiril maailma 4. reketiga

Turniiril 3. asetatud Pliškova ja 8. paigutatud Kontaveiti matš algab Eesti aja järgi kell 22.

Enne mängu:

Esimese eestlannana WTA finaalturniirile pääsenud Kontaveit alistas avamängus tänavuste Prantsusmaa lahtiste võitja, turniiril 2. asetust omava tšehhitari Barbora Krejcikova (WTA 3.) 6:3, 6:4. Viiendat korda järjest aastalõputurniirile jõudnud Pliškova sai aga tasavägises heitluses 4:6, 6:2, 7:6 (6) jagu hispaanlanna Garbine Muguruzast (WTA 5.). Pliškoval kulus Muguruza alistamiseks ligi kaks ja pool tundi, Kontaveit sai Krejcikovast jagu tunni ja 15 minutiga.

Kindla võidu korral on Kontaveidil võimalik kindlustada edasipääs Teotihuacani nime kandvast alagrupist – kui eestlanna alistab Pliškova kahes setis, tagab ta kindlasti koha poolfinaalis.

Kui alagrupi teisel mängupäeval on võidukad Kontaveit ja Krejcikova, garanteerib Kontaveit grupis esikoha ja Muguruzal enam edasipääsuvõimalusi pole. Kui aga võidukad on Pliškova ja Muguruza, liigub Pliškova alagrupi võitjana poolfinaali ning Kontaveit ja Muguruza selgitavad teise edasipääseja.

25-aastane Kontaveit ja turniiri vanim osaleja, 29-aastane Pliškova on varem omavahel kolmel korral mänginud ja seni on eestlanna võitnud vaid ühe seti.

Viimati olid nad vastamisi 2019. aastal, kui kevadel jäi Kontaveit Indian Wellsis tšehhitarile alla 6:7 (0), 6:4, 2:6 ning suvel Torontos 3:6, 5:7.

Kontaveidil on aga parasjagu käsil 11-mänguline võiduseeria, üldse on ta enda viimasest 29 mängust võitnud 27, sinna sisse mahub ka neli turniirivõitu. Lisaks on ta sel hooajal saanud viis võitu esikümnemängijate üle. Rohkem suutis ta vaid 2018. aastal, kui sai jagu kuuest esikümnesse kuulunud mängijast.

Teotihuacani alagrupi öises matšis lähevad vastamisi enda avamängu kaotanud Krejcikova ja Muguruza.

Karolina Pliškova (Tšehhi, WTA 4.)

Vanus: 29

2021 turniirivõite: 0

Karjääri turniirivõite: 16

Varem finaalturniiril: 2018 ja 2019 poolfinaal, 2016 ja 2017 alagrupist edasi ei pääsenud

Pliškova hooaeg algas üsna tagasihoidlikult ja võrdlemisi ootamatute kaotustega, korduvalt osutus tema komistuskiviks ameeriklanna Jessica Pegula. Kevadel sai ta hoo sisse ja jõudis kõrgeima kategooria WTA turniiril Roomas finaali, kus jäi aga 0:6, 0:6 alla Iga Swiatekile. Wimbledonis jõudis Pliškova karjääri jooksul teist korda slämmiturniiril finaali – esimest korda sai ta sellega hakkama 2016. aastal USA lahtistel. Wimbledoni poolfinaalis pidas ta võitlusliku mängu Arina Sabalenkaga, jäädes peale 5:7, 6:4, 6:4. Finaalis pidi Pliškova aga tasavägises heitluses tunnistama maailma esireketi Ashleigh Barty 6:3, 6:7 (4), 6:3 paremust.

Augustis jõudis Pliškova taas WTA 1000 kategooria turniiril finaali, kuid kaotas Montrealis 3:6, 5:7 itaallanna Camila Giorgile. USA lahtistel jõudis ta veerandfinaali, kus jäi kahes setis alla Maria Sakkarile. Viimati mängis Pliškova oktoobri alguses Indian Wellsis, kus kaotas kolmandas ringis 3:6, 5:7 tol hetkel edetabelis 115. real paiknenud brasiillanna Beatriz Haddad Maiale.

Anett Kontaveit (Eesti, WTA 8.)

Vanus: 25

2021 turniirivõite: 4 (Cleveland, Ostrava, Moskva, Cluj-Napoca)

Karjääri turniirivõite: 5

Varem finaalturniiril: debüüt

Veel augustis tundus Eesti esireketi pääs finaalturniirile helesinise unistusena. Kevadel senise treeneri Nigel Searsiga koostöö lõpetanud Kontaveit oli neli turniiri järjest kaotanud avaringis. Augusti keskel alustas ta koostööd Sabalenka eelmise treeneri Dmitri Tursunoviga. Esimene ühine turniir oli Cincinnatis, kus Kontaveit jäi avamängus kolmes setis alla Ons Jabeurile. "Pärast seda kui seal Onsile kaotasin, lootsin, et suudan ülejäänud hooaja jooksul lihtsalt mõne mängu võita," tunnistas Kontaveit pärast hooaja neljandat turniirivõitu.

Kontaveidi imeline hooaja lõpp algas Clevelandis, kus ta kaotas avaringis Lauren Davisele esimese seti 1:6, aga võitis kaks järgmist 6:0. See sillutas tee esimese triumfini Tursunoviga, tuues Kontaveidile nelja-aastase vaheaja järel taas WTA turniirivõidu. Kümne nädala jooksul võitis Kontaveit lõpuks neli WTA turniiri, seejuures võitis ta enda 28 matšist 26, ta on võitnud kümme mängu järjest. Selle hullumeelse lõpuga napsas ta Jabeuri ees viimasena koha finaalturniiril.

Kõige muljetavaldavam oli Kontaveidi võit Ostravas, kus ta teel triumfini alistas Paula Badosa, valitseva olümpiavõitja Belinda Bencici, Petra Kvitova ning Maria Sakkari. Moskvas sai ta hooaja teise võidu top5 mängija üle, alistades ülikindlalt 6:1, 6:1 Garbine Muguruza.