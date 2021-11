WTA finaaliturniiri teises alagrupis võidutsesid Badosa ja Sakkari

Paula Badosa (WTA 10.) alistas 2021. aasta WTA aastalõputurniiril Guadalajaras maailma teise reketi Arina Sabalenka (WTA 2.) 6:4, 6:0. Badosa on nüüd võitnud oma seitse järjestikust matši.

Badosa tegi 10 lihtviga ja sai kirja 14 äralööki. Lisaks realiseeris ta kõik viis murdepalli. Esimeses setis jäi Badosa küll 4:2 taha, kuid võitis siis kümme geimi järjest.

Viimati kohtusid Badosa ja Sabalenka omavahel suvel Cincinnati turniiril , kus Badosa alistas valgevenelanna 5:7, 6:2, 7:6 (4).

Teise alagrupi esimeses mängus võitis Maria Sakkari (WTA 6.) 6:2, 6:4 Iga Swiatekit (WTA 9.).

Sakkari ja Swiatek kohtusid sel hooajal kolmandat korda ning Sakkari on võitnud kõik omavahelised mängud.

Kreeklanna tegi sel hooajal oma riigi ajalugu, olles esimene kreeklanna, kes on pääsenud üksik- või paarismängus WTA finaalturniirile.

"Ma arvan, et see oli minu poolelt väga kindel matš," ütles Sakkari mängujärgsel pressikonverentsil. "Ilmselt aitas mu serv mängule väga kaasa. Tundsin end kõrgel mängides üsna hästi ning sain oma lööke hästi kontrollida. Arvan, et iga päevaga tunnen end veelgi paremini."

"Olen väga uhke, et olen esimene kreeklanna, kes on jõudnud maailma edetabelis esikümnesse ning muidugi ka sellele turniirile. Imeline tunne on reisida mööda maailma ja mängida nendel turniiridel ning olla üks parimatest mängijatest. Olen selle üle väga-väga uhke," lisas Sakkari.