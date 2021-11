Jalgpallifännid kogusid keerulisel aastal klubide toetuseks üle 90 000 euro

Jalgpallikaart on ametlik Eesti jalgpalli fännikaart, mille omanik saab oma lemmikklubile toetust koguda. Iga Jalgpallikaardiga sooritatud ostu pealt maksab pank 10 senti kaardiomaniku valitud jalgpalliklubi toetuseks. Kokku on Jalgpallikaardi omanikke ehk neid, kes regulaarselt Eesti jalgpallile toetust koguvad, 4823. See tähendab, et aastas kogub iga kaardiomanik keskmiselt ligi 19 eurot oma lemmikklubi toetuseks.

LHV Panga juhatuse esimehe Kadri Kiiseli sõnul on rõõmustav, et igal aastal lisandub arvestatav hulk jalgpallisõpru, kes kasutavad mugavat võimalust oma lemmikklubi edule kaasa aidata.

"Eesti Jalgpalli Liidu peatoetajana on meil väga hea meel näha, et keerulisel ajal on fännid veelgi tugevamalt oma klubide taga. Meie kaasaegsed tooted ja teenused teevad meid kõikjal kättesaadavaks. See peegeldub ka Jalgpallikaardi kasutajate hulgas, sest toetusi jagub igasse Eesti maakonda," lausus Kiisel.

"Käimasolev aasta on kohati olnud proovikivi nii ühiskonnas üldiselt kui ka jalgpalliväljakutel. Seetõttu on suur rõõm näha, et vaatamata raskele ajale on toetajad ja jalgpallifännid klubidele õla alla pannud ja kogunud rekordsumma. See näitab, et klubid on teinud oma kogukonna kasvatamisel head tööd, tutvustanud neile LHV Jalgpallikaardi võimalusi ja inimesed on seda ka aktiivselt kasutanud, toetades nii oma lemmikklubi ja ka Eesti jalgpalli arengut üldiselt," sõnas Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

Suurima toetuse kogusid juba mitmendat aastat järjest Tartu JK Tammeka fännid (6829 eurot), järgnesid Tallinna FC Flora (5505 eurot) ja Nõmme Kalju FC (3617 eurot). Kokku saavad toetusi 120 erinevat klubi.