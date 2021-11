Viljandis avatakse reedel Männimäe jalgpallihall

Kultuuriministeeriumi ja jalgpalliliidu koostöös alustati Viljandisse jalgpallihalli rajamist 2020. aastal, nurgakivi asetati tänavu 28. mail ning ehitusega jõuti valmis oktoobri alguses. Tegemist on pikemaajalise projektiga, mille eesmärk on rajada vähemalt üks jalgpallihall igasse Eesti maakonda. 2020. aastal alustati ehitust Tartus, Haapsalus, Viljandis ja Raplas. Käimasoleval aastal eraldati riigieelarvest raha hallide ehituseks Jõhvi, Rakvere, Kuressaare ja Pärnu vahel. 2022. aasta eelarves on eraldatud kuus miljonit eurot jalgpallihallide rajamiseks Narva, Paidesse, Jõgevale ja Viimsisse.

Männimäe jalgpallihallis algavad pidulikud avasõnad ja tervituskõned kell 12, Tuleviku ja EJL-i vaheline kohtumine saab avavile kell 14. Mänguaeg on 2x35 minutit.

Tuleviku võistkonda kuuluvad väravavahtide treener ning spordikeskuse juhataja Mati Jürisson, klubi president Raiko Mutle, noortetöö juht Aivar Lillevere, noortetreenerid Antti Rosenberg, Kevin Paavo, Kaimar Saag, Indrek Ilves, Janar Õunap, Tanel Lang, Dagmar Hekki, varustaja Reelika Veske, turundus- ja arendusjuht Marek Tiits, naiskonna kapten Maive Jürmann ja duubelmeeskonna treener Raido Roman.

EJL-i eest jooksevad väljakule endised meeste koondise mängijad Urmas Kirs (80 mängu, 5 väravat), Jarmo Ahjupera (22 mängu, 1 värav), Mati Pari (22 mängu, 1 värav), Ivan O'Konnel-Bronin (22 mängu), Gert Olesk (13 mängu), meeste ja U-19 saalikoondise peatreener Dmitri Skiperski, juhatuse liige Teet Ilves, projektijuht Juss Tamming, liigade arendusosakonna juhataja Veiko Soo, kohtunike koolitusjuht Ain Alev, võistluste osakonna spetsialist Alex-Sander Puhm, spordiajakirjanik Tiit Lääne, Tartu FC Helios juhatuse liige Urmo Viickberg, endine Paide Linnameeskonna kogukonnajuht Arto Saar ning Tallinna FC Reaali mängija ja Viljandi Kultuuriakadeemia direktor Juko-Mart Kõlar.