Epp Mäe: Team Estonia süsteem on suureks abiks

"Tegemist on 2019. aastal loodud Eesti tippspordi toetussüsteemiga. Kui varasemalt keskendus toetussüsteem ainult olümpiaaladele, siis uus süsteem kaasab ka olümpiamängude programmis olevaid pallimängualasid ja mõningaid alasid, mis pole olümpiamängude kavas," rääkis EOK koordinaator Raido Mitt.

"Eesmärk on toetada sportlaste ettevalmistust tiitlivõistlusteks veidi detailsemalt ja kompleksemalt. Tänu Team Estoniale on sportlastele tagatud kõikvõimalikud tugiteenused. Näiteks, saame täiendavalt toetada sportlaste ettevalmistust ja natukene personaalsemalt. Kokkuvõttes muudab see kogu ettevalmistuse kvaliteetsemaks," lisas Mitt.

Maadleja Epp Mäe sõnul on Team Estonia suureks abiks. "Üks suurimaid asju, mida mina Team Estonialt olen saanud, oli see, et Tokyo olümpiamängude eel saime Eestis korraldada suure rahvusvahelise treeninglaagri. Nii suure rahvusvahelise seltskonna Eestisse toomine oli minu jaoks utoopiline. Sellest laagrist oli meie jaoks küll väga suur abi," rääkis Mäe.

"Team Estonia kogu eelarve on 6,5 miljonit eurot. Meil on Team Estonias nii täiskasvanud kui ka noored. Selge on see, et prioriteet on pigem olümpiamängude aladel," ütles Raido Mitt.

"A-kategooria sportlane saab iga kuu palgafondist 4000 eurot ja ettevalmistuseks 2200 eurot. Lisaks on sportlastel võimalik saada ka personaalset toetust laagrite ettevalmistamiseks. See kõik on läbi räägitav EOK tippspordikomisjoniga, kes neid otsuseid langetab. Kõiki toetusi on plaanis tõsta, kui eelarve suureneb," sõnas Mitt.

Epp Mäe hinnangul Team Estonia süsteem toimib. "Süsteem on kindlasti abiks ja Team Estonia on alles oma teekonna alguses. Väga palju uuendusi on veel plaanis. Kindlasti aitab Team Estonia Eesti sportlasi," rääkis Mäe.

Vaata videost täispikka intervjuud Raido Mitti ja Epp Mäega.