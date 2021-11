TÄNA OTSE | EOK esitleb Team Estoniat

Mis on Team Estonia? Kes sinna kuuluvad? Mis on Team Estonia eesmärgid? Sellest kõigest saab lähemalt aimu Urmas Vaino juhitava otseülekande vahendusel. Otseülekanne on jälgitav siin.

Team Estonia esitlus toimub paneelides:

I osa – Miks meil on vaja Team Estoniat?

Paneelis EOK president Urmas Sõõrumaa, kettaheite olümpiavõitja ja treener Gerd Kanter ning spordibioloog Kristjan Port.

II osa – Mis on Team Estonia?

Paneelis EOK asepresident ja tippspordikomisjoni esimees Erich Teigamägi, sõudmise olümpiapronks ja EOK sportlaskomisjoni liige Allar Raja ja EOK turundusjuht Margus Kiiver.

III osa – Kuidas Team Estonia toimib?

Paneelis Team Estonia koordinaator Raido Mitt, Spordimeditsiini Sihtasutuse juht ja ortopeed Mihkel Mardna ning Eesti Võrkpalliliidu peasekretär Helen Veermäe.

IV osa – Kuidas Team Estonia täidab ära sportlased vajadused?

Paneelis krossisõitja Tanel Leok, sprinter Karl Erik Nazarov ja Eesti Võimlemisliidu peasekretär Natalja Inno.

V osa - Mida tähendab Team Estoniasse kuulumine tippsportlasele ja spordifännile?

Paneelis epeevehklemise olümpiavõitja Erika Kirpu, maadluse MM-hõbe ja Euroopa meister Epp Mäe ning Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn.

Rohkem infot Team Estonia kohta leiab veebiaadressil www.teamestonia.ee.