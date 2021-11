TÄNA OTSE | Kas Tartu suudab Kaasanit üllatada ka kordusmängus?

Tartu kaotas teisipäevases avamängus kaks esimest geimi, kogudes vastavalt 21 ja 18 punkti, aga kolmanda lõpus üllatati Kaasanit võimsa ründemänguga ning võeti geimivõit. Ka neljandas geimis oli Tartu heas hoos, paraku tuli lõpuks ikkagi vastu võtta 1:3 kaotus.

"Kui meie mäng jookseb, siis oleme me võimelised kõigiga mängima ja seepärast ma selle kolmanda geimi üle nii õnnelik olengi, et seda vastane ei andnud, selle me ise võimuga võtsime ära," rääkis mängu järel Tartu peatreener Alar Rikberg.

"See on vastane, kellega kannatab ka mängida, tuleb mitte tunda liigselt aukartust ja ülistamist nende superstaaride vastu. Oma asja ajades saame me mängus püsida. Kõik on võimalik," lisas Rikberg.

Kaasani sidemängija Micah Christenson tunnustas teisipäevase mängu järel esimese asjana vastast. "Enne, kui ma midagi muud räägin, tahan ma vastasmeeskonda tunnustada: Tartu mängis head võrkpalli, eriti kolmandas ja neljandas geimis. Nad tegutsesid meeskondlikult hästi, nurgad ja diagonaal olid teravad ja ohtlikud ning ka kõik teised tegid oma töö ära. Saime nüüd Tartust samuti parema pildi ette ja püüame homseks [kolmapäevaks] omi asju paremini teha," ütles Christenson.