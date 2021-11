Treener jagas Kriisale kiidusõnu: temast saab üks NCAA parimaid mängujuhte

Kriisa kontole kogunes 29 mänguminutiga 17 punkti (visked väljakult 6/14, kaugvisked 4/10), lisaks toetas ta kaaslasi viie korvisööduga, noppis kaks lauapalli, tegi kaks vaheltlõiget ning mitte ühtegi pallikaotust.

"Arvan, et Kerr mängis suurepäraselt," rääkis Arizona peatreener Tommy Lloyd mängujärgsel pressikonverentsil. "Olen vankumatult teda usaldanud. Arvan, et tal tuleb väga hea hooaeg ja usun, et temast saab üks ülikoolikorvpalli parimaid mängujuhte. Ta aitab meil end käima saada ning lisaks kõigele, mida ta meile rünnakul pakub, on ta ka väga hea kaitsja. Kui ta väljakul on, tunnen end väga hästi."

"Tal on hea jalgade töö, palju energiat, ta on sitke," rääkis Lloyd Kriisa heast kaitsemängust. "Tal on hea omadus vastastelt ründevigu välja meelitada: tundub, nagu 80-90 protsendil juhtudest vilistatakse tema kasuks ründajale viga. Panime ta kohtumise alguses vastaste parimat katma ja ta sai suurepäraselt hakkama."

Samuti küsiti Lloydilt, keda Kriisa talle profimängijatest meenutab. "Lihtne oleks öelda [endine Arizona mängija, nüüd Indiana Pacersis palliv] T. J. McConnell, [Cleveland Cavaliersis mängiv] Kevin Pangos. Nad on tugevad, sitked mängijad. Loodan, et ta areneb ja jõuab nende mängijate sööduoskusteni, mängutunnetuseni. Arvan, et ta on sellele lähedal," tõdes Lloyd.