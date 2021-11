Raieste on Hispaania meedia sõnul lähedal tiimitreeningutele naasmisele

Hispaania kõrgliigaklubi Baskonia hooaeg on alanud tänavu suurte tõusude ja mõõnadega ning kõike seda on kõrvalt pidanud vaatama Eesti korvpallikoondise tagamängija Sander Raieste.

Hispaaniast tulevate teadete kohaselt on 22-aastane mängumees lähedal, et hakata taas tiimiga koos treenima, kirjutab Korvpall24.geenius.ee.

Väljaanne SER Vitoria avaldas eelmisel nädalal uudise, kus kirjutati, et meniskioperatsioonist taastuv Raieste on lähiajal naasmas meeskonna treeningutele. Nüüdseks juba lõppenud nädala kohta kirjutati, et siis peaks eestlane ikka veel individuaalse kava järgi treenima, kuid käesoleva nädala kohta anti juba lootust.

Euroliigas on Baskonia praeguseks hetkeks kogunud kolm võitu ja viis kaotust ning sellega ollakse 15. positsioonil, Hispaania meistrisarjas tõusti pühapäevase võidu abil nelja võidu ja viie kaotuse peale, mis annab tabelis kümnenda koha.