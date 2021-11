OTSEBLOGI | Kontaveit alustab finaalturniiri Prantsusmaa lahtiste võitja vastu

Turniiril 2. asetatud Krejcikova ja 8. paigutusega Kontaveidi kohtumine algab Eesti aja järgi kell 22.

MÄNGU KÄIK:

Enne mängu:

WTA finaalturniir toimub juba 50. korda, Kontaveit on esimene eestlanna, kes WTA karusselli kõige prestiižsemale turniirile pääsenud. Selleks koguvad mängijad hooaja jooksul punkte ning koha tagavad käimasoleva hooaja kaheksa paremat naist. Anett Kontaveit on küll jooksvas edetabelis üheksas, kuid kuna maailma esireket, tiitlikaitsja Ashleigh Barty loobus enda kohast, pääses viimasena finaalturniirile Kontaveit.

Guadalajara asub merepinnast 1500 m kõrgusel ehk õhk on pisut hõredam ja see võib ka mängupilti mõjutada. Mängitakse õues kõva kattega väljakul, mis ekspertide hinnangul on keskmäestiku tingimuste tõttu tavapärasest aeglasemad.

Kontaveit ja Krejcikova on tänavustest osalejatest hooaja jooksul kõige rohkem mänge võitnud – eestlannal on kirjas 45 võitu ja 15 kaotust ning Krejcikoval 45 võitu ja 16 kaotust. Seejuures on Kontaveidil käsil kümnemänguline võiduseeria, enda viimasest 28 matšist on ta võitnud koguni 26. Kõva kattega väljakuil on Kontaveit sel hooajal WTA turniiridel võitnud koguni 36 ja kaotanud vaid üheksa matši, Krejcikova on sel väljakukattel saanud 25 võitu ja 11 kaotust.

Krejcikova lendas Guadalajarasse Prahast, kus osales eelmisel nädalal Billie Jean Kingi karika finaalturniiril. Tšehhi naiskond langes seal poolfinaalis konkurentsist, Krejcikoval üksikmängus võiduarvet avada ei õnnestunud – matšis Saksamaaga kaotas ta Angelique Kerberile 7:6 (5), 0:6, 4:6 ning poolfinaalis Šveitsiga jäi ta Tokyo olümpiavõitjale Belinda Bencicile alla 6:7 (2), 4:6.

Omavahel ei ole eakaaslased Kontaveit ja Krejcikova varem mänginud, seda ei täiskasvanute ega juunioride seas.

Lisaks Kontaveidile ja Krejcikovale loositi Teotihuacani nime kandvasse alagruppi 3. asetatud tšehhitar Karolina Pliškova (WTA 4.) ja 6. paigutusega hispaanlanna Garbine Muguruza (WTA 5.).

Barbora Krejcikova (Tšehhi, WTA 3.)

Vanus: 25

2021 turniirivõite: 3 (Strasbourg, Prantsusmaa lahtised, Praha)

Karjääri turniirivõite: 3

2021 võidud-kaotused: 45-16

Varem finaalturniiril: debüüt

Krejcikova aasta on olnud kõige muinasjutulikum. Veel eelmise aasta septembri lõpus paiknes ta maailma edetabelis 114. real ja nüüd on ta kolmas reket. Hooaja alguses oli ta tabelis 35. kohal ja aasta väga hästi ei alanud – enda esimesest üheksast mängust võitis ta viis. Aga siis jõudis ta Dubais finaali – karjääri teine WTA finaal nelja-aastase vaheaja järel. Seal pidi ta küll tunnistama Garbine Muguruza paremust, aga kaks kuud hiljem võitis ta Strasbourgis enda karjääri esimese WTA turniiri ja sealt edasi oli tšehhitar pidurdamatu. Prantsusmaa lahtistel tegi ta kuldse duubli, võites esmalt üksikmängu finaalis Anastassia Pavljutšenkovat 6:1, 2:6, 6:4 ning triumfeerides seejärel koos kaasmaalase Katerina Siniakovaga ka paarismängus. Seejuures enne Prantsusmaa lahtiste võitu oli tema parim tulemus slämmiturniiril kaheksandikfinaal – 2020. aastal samuti Pariisis.

Esimest korda Wimbledoni põhitabelis mängides jõudis ta kaheksandikfinaali, kus jäi alla maailma esireketile Ashleigh Bartyle, seejärel võitis ta kodumaal Prahas enda karjääri kolmanda turniiri. Tokyo olümpial kaotas ta küll üksikmängus kaheksandikfinaalis hilisemale võitjale Belinda Bencicile, kuid paarismängus võitis ta koos Siniakovaga kuldmedali. USA lahtistel jõudis esimest korda New Yorgis põhiturniiril mänginud Krejcikova veerandfinaali.

Kui olümpiat mitte arvestada, kaotas Krejcikova maikuust alates vaid maailma esimesele või teisele reketile, seda kuni oktoobrikuise Indian Wellsini, kus ta pidi kolmandas ringis tunnistama hilisema võitja Paula Badosa paremust.

Krejcikova on tänavu ainus, kes pääses finaalturniirile nii üksik- kui paarismängus.

Anett Kontaveit (Eesti, WTA 8.)

Vanus: 25

2021 turniirivõite: 4 (Cleveland, Ostrava, Moskva, Cluj-Napoca)

Karjääri turniirivõite: 5

2021 võidud-kaotused: 45-15

Varem finaalturniiril: debüüt

Veel augustis tundus Eesti esireketi pääs finaalturniirile helesinise unistusena. Kevadel senise treeneri Nigel Searsiga koostöö lõpetanud Kontaveit oli neli turniiri järjest kaotanud avaringis. Augusti keskel alustas ta koostööd Sabalenka eelmise treeneri Dmitri Tursunoviga. Esimene ühine turniir oli Cincinnatis, kus Kontaveit jäi avamängus kolmes setis alla Ons Jabeurile. "Pärast seda kui seal Onsile kaotasin, lootsin, et suudan ülejäänud hooaja jooksul lihtsalt mõne mängu võita," tunnistas Kontaveit pärast hooaja neljandat turniirivõitu.

Kontaveidi imeline hooaja lõpp algas Clevelandis, kus ta kaotas avaringis Lauren Davisele esimese seti 1:6, aga võitis kaks järgmist 6:0. See sillutas tee esimese triumfini Tursunoviga, tuues Kontaveidile nelja-aastase vaheaja järel taas WTA turniirivõidu. Kümne nädala jooksul võitis Kontaveit lõpuks neli WTA turniiri, seejuures võitis ta enda 28 matšist 26, ta on võitnud kümme mängu järjest. Selle hullumeelse lõpuga napsas ta Jabeuri ees viimasena koha finaalturniiril.

Kõige muljetavaldavam oli Kontaveidi võit Ostravas, kus ta teel triumfini alistas Paula Badosa, valitseva olümpiavõitja Belinda Bencici, Petra Kvitova ning Maria Sakkari. Moskvas sai ta hooaja teise võidu top5 mängija üle, alistades ülikindlalt 6:1, 6:1 Garbine Muguruza.