Otepää hüppemägi kattus kuu enne MK-etappi lumevaibaga

"Konteinerlund hakati tootma juba eelmise nädala esmaspäeval, aga täna öösel panime tänu miinuskraadidele tõesti hüppemäe lumekahurid tööle," rõõmustas Markvardt. "Iseasi, kaua seda külma kestab, aga kui temperatuur jääb alla kolme miinuskraadi, saame päris korralikult lund juurde. Konteinerlund varume aga kuni viimase hetkeni," täpsustas ta.

Kas MK-etapi korraldajad kaasavad mõnusama lumekihi saamiseks ka ilmatarku? "Kas me just seapõrna pealt vaatame, aga nii mina kui Tehvandi lumemöldrid jälgime teatud ilmaennustusandmeid. Ilmaennustust saab maksimaalselt uskuda kolm päeva, pikemaid ennustusi pole mõtet jälgida, sest paari päevaga võib kolmest miinuskraadist saada pluss kümme. Aga usun, et ilm on meie poolt," sõnas Markvardt.

Otepää võõrustab kahevõistluse MK-sarja etappi teist korda, kuid esimest korda on Eestis stardis ka naised. Võistluse ajaks saabuvad talvepealinna 14 erineva riigi tiimid, nende koosseisus enam kui 100 inimest. Lõplik info võistlevate sportlaste kohta selgub 2. detsembriks, kui ülesandmislehed peavad olema laekunud MK korraldustiimile.

Võistluse turvaliseks läbiviimiseks on Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) poolt väljatöötatud MK-etappide korraldusreeglid. Lisaks jälgib korralduskomitee terviseameti väljatöötatud juhiseid. "Meil on endal samuti välja töötatud oma reeglistik, mida jälgime. Kõik akrediteeritud isikud – nii sportlased, taustajõud kui korralduskomitee - sisenevad mulli. Sinna pääsemise eelduseks on vaktsiinitõend ning kohapeal antud negatiivne PCR-test," lisas Markvardt.

Otepää MK-etapp toimub 10.-12. detsembrini.