TÄNA OTSE | Tartu Bigbank võõrustab Venemaa tippklubi

Sel hooajal end esmakordselt Meistrite liigas proovile pannud Tartu Bigbank jätkab pärast sealt välja langemist oma euroteekonda aste madalamal CEV Cupil. Tartu vastaseks on Venemaa tippklubi Kaasani Zenit ja klubide omavahelisel kokkuleppel peetakse mõlemad mängud Tartu Ülikooli spordihoones.

Zenit on Venemaa superliiga kümnekordne võitja, üheksa korda on võidetud Venemaa karikavõistlused ja seitse korda Venemaa superkarikas. Viimati triumfeeriti Meistrite liigas hooajal 2017/2018. Kokku on neil Euroopa tugevaima klubisarja tiitleid kuus, lisaks hõbe aastatest 2011 ja 2019 ning pronks aastast 2013. Klubide maailmameistriks tuldi aastal 2017.

Kaasani meeskonna ridadest leiab sellised võrkpallimaailma tähed nagu diagonaalründaja Maksim Mihhailov, USA koondise sidemängija Micah Christenson ja Poola koondise nurgaründaja Bartosz Bednorz ning mitmed teised Venemaa tippmängijad.

Tartu Bigbank ega ükski teine Eesti klubi pole sellise vastasega varem kohtunud. Tartu läks Meistrite liiga eelringides esmalt vastamisi Šveitsi viimaste aastate ühe edukama klubiga Amriswili Lindaren Volleyga, kellest ka jagu saadi. Seejärel kohtuti Portugali esiklubi Lissaboni Benficaga, kes kahe mängu kokkuvõttes järgmisse ringi pääses.