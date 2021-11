Inglismaa lahtised võitis Neil Robertson

Pühapäeval alistas Inglismaa lahtiste finaalis austraallane Neil Robertson 9-8 tulemusega šotlase John Higginsi. Robertsonile oli võit eriti magus, kuna möödunud aastal pidi austraallane Inglismaa lahtiste finaalis tunnistama inglase Judd Trumpi 8-9 paremust.

Finaalis läks Robertson 5-3 juhtima, ent seejärel võitis Higgins neli järjestikkust frame'i ning austraallane oli 5-7 kaotusseisus. Peagi oli seis 8-6 Higginsi kasuks, kuid pärast seda võitis Robertson kolm järjestikkust frame'i ning võitis finaalkohtumise 9-8.

Snuukri maailma edetabelis neljanda asetusega Robertson teenis karjääri 21. tiitlivõidu. Viimati võidutses Robertson suurturniiril märtsis, kui alistas Tour Championshipi finaalis legendaarse Ronnie O'Sullivani 10-4.

